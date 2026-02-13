"พ่อเลี้ยงเจ" ชวน "เต้ มงคลกิตติ์" ถกบาร์โค้ดโคตรโกง โยงเลือกตั้งโมฆะ

"พ่อเลี้ยงเจ" อัดบาร์โค้ดโคตรโกง พรรคไหนคุม กกต. มหาดไทย ช่วยบ้านใหญ่ เช็คคะแนนหักเงินได้หมด ใช้วิธิคำนวนสถิติกับแบบฮั้ว สว.เลย ไอ้ bad ลูกไอ้ตือฝีมือมันอีกรึเปล่า? เล่นใหญ่เกินไปก็เลือกตั้งใหม่แม่งไปเลย ด้าน "เต้ มงคลกิตติ์" ประเมินโทษ"แสวง" เบาสุดคือ ติดคุก หนักสุดโดนอัดตูดแล้วก็หายใจไม่ทันตาย
วันนี้ (13ก.พ.) "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ได้เชิญนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ มาพูดคุยประเด็นดรามาบาร์โค้ดเลือกตั้ง
พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >>พี่เต้เห็นบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี่จะต้องเป็น โมฆะ ถึงขั้นนั้นเลยเหรอ
เต้ มงคลกิตติ์ >>กรณีเรื่องบาร์โค้ดมาบาร์คเนี่ย มันสามารถเช็คได้ว่าตอนเวลาเราไปลงคะแนนบัตรทั้งสีเขียวสีชมพูเนี่ย เวลาเราไปปุ๊บเราจะเซ็นชื่อ ข้างบนมีโค้ดส่วนข้างล่างที่ฉีกออกให้เรากาเบอร์ ข้างล่างก็มีโค้ดพอเราเช็คโค้ด ปุ๊บมันจะไปตรงข้างบนเพราะฉะนั้น กรรมการไอ้คนกกต.ที่คุมบัตรเลือกตั้งแต่ละแต่ละหีบเนี่ยจะรู้ทันทีว่าใครเลือกใคร ในกรณีที่มีการเช็คกันในกรณีที่มีการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ย จะเช็คได้ว่าในหีบนี้นาย ก. เลือกใคร นาย ข. เลือกใครนาย ค. เลือกใคร ซึ่งก็ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ก็จะส่งผลทำ ให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรมก็ต้องยกเลิกการเลือกตั้งหรือ เรียกว่าเลือกตั้งเป็น โมฆะ มีค่อนข้างสูง เลยมีโอกาสสูงมาก
พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >> บาร์โค้ดเพิ่งจะมามีครั้งนี้เหรอครับหรือ ว่าไง
เต้ มงคลกิตติ์ >>คือปกติบาร์โค้ดเนี่ยเค้าเอามีไว้สำหรับ เช็คจำนวนยอด เช็คจำนวนเหมือนว่าอยู่เล่มที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้ให้เช็คว่าใคร เลือกใคร แต่ครั้งนี้มันเช็คได้เลย ครั้งที่แล้วมีแต่เช็คไม่ได้ แต่ครั้งนี้มีเนี่ยเช็คได้
พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >> เหมือนกับสว.มีการคำนวณกันมาแล้วสิ อาจจะมีนักสถิติบางคนมาช่วยถูกมั้ยครับ
เต้ มงคลกิตติ์ >>ใช่ครับคล้ายๆสว.เลยครั้งนี้ แสดงว่ามีการคิดแบบรอบคอบว่า กระสุนที่ยิงไปกับประชาชนในแต่ละหน่วย สมมุติหน่วยนี้ยิงกระสุนไป 400 มีใครบ้างที่จะเลือกเบอร์นี้ แล้วก็สามารถเช็คที่ต้นขั้ว จะได้ไปเรียกเงินคืนได้ไงฮะ แล้วตอนนี้ก็ทราบว่ามีการเช็คตามหัวคะแนนไปขอเงินคืนกันแล้ว
พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >> ฉะนั้นถ้าเกิดว่าพรรคไหนคุม กกต. พรรคไหนมีอำนาจอยู่ในมหาดไทย โคตรได้เปรียบเลยถูกป่ะ
เต้ มงคลกิตติ์ >> ก็ 100% น่ะ 100% เลย คือสามารถเช็คต้นขั้วได้ว่าเงินที่ยิงไปเนี่ยไม่สูญเปล่า คือสามารถทวงคืนกับหัวคะแนนได้ พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >>นับคะแนนใหม่มั้ย
เต้ มงคลกิตติ์ >> นับคะแนนใหม่มั้ย ไม่ตอนนี้บัตรมันปี้กันหมดแล้วนะครับ อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ แล้วก็เลือกใหม่เลยดีกว่า ดูแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้มันอีรุ่ยฉุยแฉก
พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >> พี่เต้ พูดถึงตาแหวงหน่อย ("แสวง บุญมี" เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
เต้ มงคลกิตติ์ >>คือตะแหวงเนี่ยผมรู้จักกับแกตั้งแต่สมัยเป็น ผอ.สำนัก เป็นรองเลขา ก็ยังคุยกันสนุกนะ แต่พอแกเป็นเลขาปุ๊บแล้วมาแสดงบทบาทแบบเนี้ย โดยส่วนตัวผมไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ด้วยหน้าที่อ่ะผมเป็นผู้สมัคร ผมก็ต้องการได้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ผมดูแล้วแกใช้ไม่ได้อ่ะแล้วอีกอย่างคือแกมาตำหนิเรื่องนโยบายผม ว่าเป็นไปไม่ได้ ผมโกรธมากเลย ต่อให้เป็นเพื่อนกันก็โกรธ เพราะว่าดูถูก มาบอกว่าไดโนเสาร์เป็นไปไม่ได้มาบอกว่าไปอวกาศไปไม่ได้ ดาวอังคารไปไม่ได้ เพ้อเจ้อแล้วแกเป็นเลขากกต.เนี่ยความจริงแกผิดพรป.การได้มาซึ่งสส.นะ เพราะว่าแกใส่ร้ายทำให้คะแนนนิยมของผมเสียหาย ผมไม่ได้ดำเนินแจ้งความจับแก ก็บุญแล้ว
พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร >> แล้วจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มัน เละเทะอย่างเงี้ย พี่เต้มองว่าตาแหวงควรจะต้องทำอะไร และ อนาคตจะเป็นยังไง
เต้ มงคลกิตติ์ >>ผมมองว่า ตาแหวงเนี่ยคือเบาสุดอ่ะเรื่องเนี้ยคือ ติดคุก หนักสุดคือโดนอัดตูดแล้วก็หายใจไม่ทันตาย โดนตุ๋ยดุ้ยในคุกเพราะว่าคนหมันไส้ไง เอฟซีผมที่อยู่ในคุกกันเยอะนะ ฝังมุกทุกคน แหวงตายแน่เลยพี่แหวงตายแน่โดนหนมน้านะ