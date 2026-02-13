ด่วน! แชร์ไปให้ถึงหวานใจ วาเลนไทน์นี้ชวนไปเติมความหวานให้หัวใจเป็นสีชมพูกับกิจกรรมสุดน่ารัก ในงาน "Love at the First Light แสงแรกแห่งรัก" ที่ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.พ. 69
ร่วมสนุกไปกับ
•มุมถ่ายรูปสวย ๆ กับคนรู้ใจ ในโซน "รักแรกแย้ม"
• ทำดอกไม้จากลูกโป่งสุดน่ารัก กับกิจกรรม "รักแรกพบ"
• และถ่ายทอดความรักผ่านตัวอักษร กับกิจกรรม "รักปักใจ"
• ฟรี! ของขวัญวาเลนไทน์สุดพิเศษจาก MEA SPARK
จะมาเป็นคู่ มาเป็นกลุ่ม มาคนเดียว ก็สามารถร่วมสนุกได้ทุกกิจกรรม
ที่ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
วันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)
เวลา 09.00 – 17.00 น. (มีรอบนำชมทุก 30 นาที)
เช็กคิวหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ measpark.mea.or.th
#MEASPARK #พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย #Museum
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
#MEASPARKพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย