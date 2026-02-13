กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” สร้างโอกาสให้ SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งทุน

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Unlocking The New Route: ปลดล็อกความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ไม้ยืนต้น มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดกิจกรรม ‘เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ’ ภายใต้แนวคิด ‘Unlocking The New Route ปลดล็อกความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ’ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมกราฟกรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้พบกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ ทั้งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี ตลอดจนบริบททางสังคม การเงิน เศรษฐกิจ และสถาบันการเงิน ภายในงานจะประกอบไปด้วย โซนนิทรรศการให้ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจแบบครบวงจรการสัมมนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่จะมาร่วมปลดล็อกพันธนาการด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ไม่ได้มีแต่บ้านและที่ดินเท่านั้นที่จะสามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ พร้อมไขข้อข้องใจ/เผยเคล็ดลับการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ผ่านฉลุย โดยกูรู ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก พร้อมตอบข้อซักถามจากประสบการณ์จริง ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อน ในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายด้านต่างๆ อย่างละเอียด
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนภูมิภาค กรมฯ เตรียมสัญจรไปให้ความรู้ โดยมีรูปแบบงาน เช่นเดียวกับที่กรุงเทพฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา โดยจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่กล่าวมาข้างต้นแก่ SMEs และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละภูมิภาค
ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ให้หลักประกัน (SMEs) ผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสัญญาไปจนถึงการบังคับหลักประกันในทางปฏิบัติ
ไฮไลท์ของงาน ทำความเข้าใจ “หลักประกันทางธุรกิจ” คืออะไร และสำคัญอย่างไร
ปัจจุบัน หลักประกันทางธุรกิจ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถ ….
• เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
• ลดข้อจำกัดการใช้เฉพาะที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
• เพิ่มสภาพคล่อง ต่อยอดธุรกิจ
• ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
งานสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เนื้อหาสัมมนาเจาะลึกกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายและกรณีศึกษาที่สำคัญ อาทิ
• เจาะลึกสาระสำคัญของ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
• การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
• บทบาทของหน่วยงานรัฐในการบังคับหลักประกัน
• กรณีศึกษาจริงจากสถาบันการเงิน
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมบังคับคดี และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งวันจัดงานสัมมนาหลักประกันทางธุรกิจ มีทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมกราฟ กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 1
**ภูมิภาคอื่น ๆ กรุณาติดตามรายละเอียดอีกครั้ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้แล้ววันนี้
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา หลักประกันทางธุรกิจ ได้ทาง QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-547-5048-9