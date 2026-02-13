อดีตทหารซัด “นักถอดรหัส” ปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ย้ำเป็นเกราะกันโกง ไม่ใช่เครื่องมือสอดแนม

พีระชาติ อินตา อดีตทหารพื้นที่ปราสาทตาควาย โพสต์เฟซบุ๊กโต้กระแสดราม่า “โปรแกรมเมอร์โชว์สแกนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง” ชี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำชัดระบบออกแบบเพื่อคุมความปลอดภัย ตรวจสอบที่มาบัตร ไม่ได้เชื่อมโยงตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
วันนี้ (13 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “พีระชาติ อินตา” อดีตทหารที่เคยประจำการในพื้นที่ขัดแย้งบริเวณปราสาทตาควาย ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ กรณีที่มีกลุ่มนักเขียนโค้ดและโปรแกรมเมอร์บางส่วนออกมาโชว์การสแกนและถอดรหัสบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือเป็นเครื่องมือสอดแนมทางการเมือง
พีระชาติระบุว่า กระแสดังกล่าวสะท้อนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบ โดยยืนยันว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็น “มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง” ที่ออกแบบโดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อควบคุมที่มาที่ไปของบัตรแต่ละใบ เปรียบเสมือน “บัตรประชาชนของกระดาษ” ที่ใช้ระบุโรงพิมพ์ หน่วยเลือกตั้ง และหมายเลขล็อต เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือสอดไส้บัตรผี
เขาอธิบายว่า ระบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ในระบบเอกสาร ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าหน่วยเลือกตั้งได้รับบัตรจำนวนเท่าใด ใช้ไปเท่าใด และเหลือเท่าใด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการทุจริต ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อติดตามว่าใครลงคะแนนให้พรรคใด
พีระชาติยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า การสแกนบาร์โค้ดแล้วได้หมายเลข ไม่ได้หมายความว่าสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลลับหรือเชื่อมโยงถึงตัวผู้ลงคะแนนได้ เพราะเมื่อบัตรถูกฉีกออกจากต้นขั้ว ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบัตรจะสิ้นสุดลงทันที และเมื่อบัตรทั้งหมดถูกหย่อนรวมกันในหีบ ก็ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของบัตรแต่ละใบได้อีก
“บาร์โค้ดคือเกราะป้องกันการทุจริต ไม่ใช่โซ่ตรวนจับผิดประชาชน” พีระชาติระบุ พร้อมย้ำว่าการวิพากษ์วิจารณ์ควรตั้งอยู่บนความเข้าใจข้อเท็จจริงทางเทคนิค เพื่อไม่ให้บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบที่มีเป้าหมายรักษาความบริสุทธิ์และยุติธรรมของผลการเลือกตั้ง