เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 69 ไม่พบ บาร์โค้ด - คิวอาร์โค้ด เหมือนบัตรจริง กกต.ยันเพื่อความปลอดภัยและการขนส่ง

เปิดหลักฐาน! บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง 2 สี 'เขียว-ชมพู' ไม่พบ บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดปริศนา หลังโซเชียลตั้งคำถามหนัก ด้าน กกต. ยันรหัสที่มีบนบัตรจริงเป็นเพียงระบบความปลอดภัยคุมสต็อก ไม่ใช่เครื่องมือเช็กตัวตนรายบุคคล
จากกรณี ประเด็นดรามาในโลกออนไลน์เกี่ยวกับ "บาร์โค้ด" และ "คิวอาร์โค้ด" ที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้ง ว่าอาจไม่ได้มีไว้เพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเท่านั้น แต่อาจสามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า "ใครกาเบอร์อะไร" ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ล่าสุด วันนี้ (13 ก.พ.) โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ออกมาเป็นทางการ พบว่ารูปแบบบัตรนั้นไม่มีสัญลักษณ์พิเศษใดๆ ทั้ง "บาร์โค้ด" และ "คิวอาร์โค้ด" ดังนี้
ใบที่ 1 (สีเขียว): บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สำหรับเลือกผู้สมัคร)
ใบที่ 2 (สีชมพู): บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (สำหรับเลือกพรรคการเมือง)
ซึ่งในตัวอย่างบัตรทั้ง 2 ประเภทนี้ ไม่มี QR Code และ Barcode ปรากฏอยู่แต่อย่างใด ทำให้เกิดคำถามว่า หากบัตรจริงมีรหัสเหล่านี้โผล่ขึ้นมา จะถือว่าเป็นความผิดปกติหรือไม่?
ด้าน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงเบื้องต้นว่า แถบบาร์โค้ดดังกล่าวมีไว้เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการขนส่งบัตร เพื่อให้ทราบว่าเป็นบัตรของหน่วยใด ล็อตใด ไม่ใช่เพื่อการตรวจสอบการลงคะแนนของบุคคล