InterGOLD เปิดสถิติ 20 ปี ชี้ "จุดสะสมใหม่" หลังจบเทศกาลตรุษจีน แนะปรับพอร์ตลดเสี่ยงยอดดอย

กรุงเทพฯ – 13 กุมภาพันธ์ 2569 – อินเตอร์โกลด์ (InterGOLD) เผยผลวิเคราะห์เชิงสถิติ 20 ปี (2006-2025) พบราคาทองคำช่วงตรุษจีนพุ่งรับอานิสงส์ "January Effect" โดยการเข้าสะสมล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์ มีอัตราความน่าจะเป็น
ในการสร้างกำไร (Win Rate) สูงถึง 70% แต่ถ้าเข้าซื้อล่าช้าในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลจะให้อัตราคาดหวังผลตอบแทนที่ลดลง แนะนำนักลงทุนรอจังหวะการปรับฐานหลังจบเทศกาล เพื่อเข้าสะสมรอบใหม่ในระดับราคา
ที่ได้เปรียบเชิงต้นทุนมากกว่าการไล่ราคาในขณะนี้
นายเศรษฐวัชร์ พุทธทิพย์ หัวหน้าทีมเทรดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาทองคำในช่วงต้นปี 2026 เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามปรากฏการณ์ "January Effect" หรือสภาวะที่สินทรัพย์การเงินมักปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี จากการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบัน
และการเก็งกำไรรับศักราชใหม่ รวมกับข่าวความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จากทรัมป์ โดยทองคำถือเป็นสินทรัพย์
ที่ได้รับอานิสงส์นี้อย่างชัดเจน และมักจะส่งแรงบวกต่อเนื่องมาจนถึงเทศกาลตรุษจีน
จากการทำ Data Back test ย้อนหลัง 20 ปี (2006-2025) ของอินเตอร์โกลด์ พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า แรงส่งจาก January Effect จะไปพีคที่สุดในช่วง 2-4 สัปดาห์ก่อนวันตรุษจีน ซึ่งมีโอกาส (Win Rate) ที่ราคาจะปรับตัวขึ้นสูงถึง 70% โดยมีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยอยู่ที่ 1.88% - 2.76%
"ในเชิงกลยุทธ์ เรามองว่าทองคำช่วงตรุษจีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดีมานด์การซื้อทองจริงเท่านั้น แต่คือการผสมผสานระหว่างปัจจัยเชิงฤดูกาลและแรงเก็งกำไรที่ไหลมาจากต้นปี หากนักลงทุนที่เข้าสะสมมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม
ตามสัญญาณ January Effect ตอนนี้คือช่วงเวลาของการ 'Enjoy Profit' หรือการทำกำไรโดยรอจังหวะขายที่เหมาะสม"
นายเศรษฐวัชร์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่กังวลว่า "ซื้อตอนนี้จะทันหรือไม่" นั้น อินเตอร์โกลด์ให้ Insight ที่น่าสนใจว่า เมื่อเข้าสู่ช่วง
1 วัน ถึง 1 สัปดาห์ก่อนตรุษจีน สถิติชี้ว่าโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นต่อนั้นลดลงเหลือเพียง 50% หรือมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนคาดหวังเหลือเพียง 0.32% ซึ่งสะท้อนว่าราคาได้ซึมซับ (Priced in) ข่าวดีไปเกือบหมดแล้ว
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของเทศกาล อินเตอร์โกลด์แนะนำดังนี้:
• กลุ่มที่มีทองคำในมือ: แนะนำให้ “ทยอยแบ่งขายทำกำไร” (Take Profit) เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านสำคัญในช่วงวันฉลองตรุษจีน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพักฐานหลังจบเทศกาล
• กลุ่มที่ยังไม่มีทองคำ: "ไม่ต้องรีบไล่ราคา" แต่ให้ “รอจังหวะสะสมใหม่” ในช่วงที่ตลาดคลายความร้อนแรงลงหลังจากนี้ โดยใช้สถิติช่วงที่ราคาย่อตัวหลังจบตรุษจีนเป็นโอกาสในการเข้าเก็บเพื่อรอลุ้นรอบถัดไปในปลายไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป
"หัวใจสำคัญของการซื้อขายทองในช่วงนี้ไม่ใช่การกลัวตกรถ แต่คือการเข้าใจจังหวะของตลาด (Market Timing) สถิติ 20 ปีบอกเราว่า การลงทุนในทองคำมีรอบของมัน ไม่ควรไล่ราคาในจังหวะที่ตลาดคึกคักเกินไป แต่ให้สังเกตกรอบราคาที่ระดับนัยสำคัญ หากราคามีการปรับฐานลงมาหลังจากนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมรอบใหม่เพื่อทำกำไรในระยะถัดไป การที่นักลงทุนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง January Effect และตรุษจีน จะช่วยให้เราไม่ต้องเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าไปรับความเสี่ยงที่ยอดดอย" นายเศรษฐวัชร์ กล่าวทิ้งท้าย
เกี่ยวกับบริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด (InterGOLD)
บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด (InterGOLD) สมาชิกสมาคมค้าทองคำ (เลขที่ ส0066) ผู้นำด้านการลงทุนทองคำแท่ง
ที่ต่อยอดจากธุรกิจทองคำ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์มากว่า 70 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ด้วยเป้าหมายในการมอบทางเลือกการลงทุนทองคำที่สะดวก ปลอดภัย และทันสมัย InterGOLD ให้บริการซื้อ–ขายทองคำแท่งผ่านช่องทางครบวงจร ทั้ง Gold Phone,
Gold Online และ Mobile Application InterGOLD (ทองคำ 96.5% และ 99.99%) และ GOLD2go by InterGOLD (ซื้อขาย-ออมทอง 96.5%) ที่นักลงทุนสามารถเริ่มต้นซื้อขาย-ออมทอง ด้วยเงินเพียง 100 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน พร้อมทีมวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ และบริการจัดส่งทองจริงถึงบ้านผ่านไปรษณีย์ไทย (EMS) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพาร์ตเนอร์ที่นักลงทุนวางใจได้ทุกจังหวะการลงทุน