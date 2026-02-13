"ครูเจ" แจงละเอียด ปมกราดยิง ร.ร.พะตงฯ ยันไม่เคยตีเด็ก เผยชนวนคลั่งเกิดจากตามงานนร.ขาดเรียนบ่อย

“ครูเจ” ออกโรงโพสต์แจงความจริง หลังถูกสังคมเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเหตุให้พี่ชายนักเรียนคลั่งบุกยิง ผอ. เสียชีวิต เผยชนวนเหตุจริงเพียงเพราะติดตามเรื่องนร.ขาดเรียนบ่อยจนติด มส. พร้อมแฉประวัติผู้ก่อเหตุทั้งเรื่องจิตเวชและยาเสพติด
จากกรณี คนร้ายใช้อาวุธปืนที่ชิงมาจากตำรวจ บุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนยิง นางศศิพัชร สินสโมสร ผอ. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อาการสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะก่อเหตุ คนร้ายได้ประกาศตามหา “ครูเจ” อ้างว่ามีปัญหากับน้องสาวของตนเอง
ล่าสุด วันนี้ (13 ก.พ.) “ครูเจ” ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “สวัสดีครับ ผม ครูธีร์กวิน (ครูเจ) นะครับ เหตุการณ์กราดยิง ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 11 ก.พ.69 เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ และเสียใจในการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร เป็นอย่างยิ่งครับ และขอส่งความห่วงใยให้กับลูก ๆ ผู้ปกครองทุกคนที่ต้องร่วมชะตากรรมอันเลวร้ายแบบนี้
วันนี้ครูเจขอใช้พื้นที่นี้ ชี้แจงและนำเสนอความจริงให้ทุกคนทราบครับ เนื่องจากมีกระแสข่าวจากสื่อหลากหลายช่องทางได้กล่าวหาครูเจทำโทษนักเรียน ตีนักเรียนบ้าง จนนำไปสู่ความไม่พอใจของพี่ชาย สู่การก่อเหตุดังกล่าวขึ้น ทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยครับ
ครูเจ ตอบสาเหตุถูกคนร้ายตามหาตัว ขณะ บุกยิงโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
คำถาม : แล้วทำไมผู้ก่อเหตุจึงมีการขอพบครูเจ
คำตอบ : เนื่องจากครูเจเป็นครูที่ปรึกษาของน้องสาวผู้ก่อเหตุ และน้องสาวเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างขาดเรียนบ่อยในแต่ละสัปดาห์จะมาเรียนแค่ 1-2 ครั้ง จึงส่งผลให้เสี่ยงต่อการติด มส. และอาจจะมีผลต่อการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน
จึงได้ประสานผู้ปกครอง (คุณพ่อ) มาพบเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป แต่เรื่องนี้ทำให้ผู้ก่อเหตุ (พี่ชาย) เกิดความไม่พอใจ พร้อมกับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้นในโรงเรียน ผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุรุนแรงอื่นมาจากข้างนอก
มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นและชิงอาวุธปืน บวกกับผู้ก่อเหตุเองเป็นผู้ป่วยที่รักษาอาการทางจิตเวช และเกี่ยวข้องกับสารเสพติด (คำยืนยันจากพ่อผู้ก่อเหตุ) จึงได้เข้ามาก่อเหตุรุนแรงจนเกิดความสูญเสียในครั้งนี้ครับ ความจริง #กราดยิง
การนำเสนอข่าวของสื่อหลายสื่อ และการเสพข่าวโดยไม่มีมูลครั้งนี้ได้สร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบทางจิตใจของครูเจ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างประเมินค่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นได้โปรดใช้ชีวิตแบบมีวิจารณญาณ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวครูเจ 24 ชม.ที่ผ่านมามันยากมาก ขอบคุณจากใจจริง ๆ ครับ กำลังใจในการทำหน้าที่ครูยังเต็มเปี่ยมเสมอ และจะทำต่อไปให้ดีที่สุดครับ”