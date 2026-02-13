เชิญร่วมงานสัมมนา HIGH-VALUE AGRI FUTURE : กาแฟ–โกโก้–วานิลลา พิชิตตลาดโลก
ครั้งนี้ยกระดับเนื้อหา “ลึกกว่า เข้มข้นกว่า” ทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงพูดถึงเทรนด์ แต่เจาะถึงหัวใจของการเพิ่มมูลค่า ตั้งแต่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวระดับมืออาชีพ การพัฒนากาแฟสู่ Specialty Coffee การเข้าใจศาสตร์การหมักโกโก้ซึ่งกำหนดทั้งรสชาติและราคา ไปจนถึงกระบวนการบ่มวานิลลาอย่างถูกต้อง ที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ
ผู้ที่เคยร่วมงานมาก่อน ครั้งนี้ไม่ควรพลาด
• ก้าวข้ามการปลูกแบบเดิม สู่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ
• ยกระดับกาแฟสู่มาตรฐาน Specialty
• เจาะลึกกระบวนการหมักโกโก้ ตัวแปรสำคัญของคุณภาพ
• เรียนรู้ศาสตร์การบ่มวานิลลา เพิ่มมูลค่าอย่างมืออาชีพ
ช่วงเช้า (10.30–12.00 น.) พบกิจกรรม “Taste ให้รู้ ดูให้ลึก” ภายใต้แนวคิด Sip-Scent & Connect เปิดประสาทสัมผัสผ่านการดม ชิม และประเมินคุณภาพวัตถุดิบจริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด
ช่วงบ่าย (13.00–17.00 น.) เข้าสู่สัมมนาแบบเจาะลึก ตอบทุก Pain Point ตั้งแต่ “ปลูกแล้วขายที่ไหน” ไปจนถึง “ทำอย่างไรให้ได้ราคาสูงและยั่งยืน” รวมคำตอบเชิงระบบครบในที่เดียว
27 กุมภาพันธ์ 2569 10.30–17.00 น. ห้องประชุมอาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีวัดเสมียนนารี
บัตรราคา 399 บาท
โทร. 02-589-0020 ต่อ 2335
Inbox เพจ “เทคโนโลยีชาวบ้าน”
ลงทะเบียน: https://forms.gle/GRUaaQhZquGDH51YA
สำหรับผู้ที่มองเห็นอนาคตเกษตรไทยไกลกว่าการขายผลผลิตดิบ งานนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนจาก “ผลผลิตในสวน” สู่ “มูลค่าทางธุรกิจ” อย่างแท้จริง