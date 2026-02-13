กองทัพเรือ ปรับการทำงานเชิงรุกปกป้องอธิปไตยทางทะเล หลังพบเรือประมงต่างชาติ 30 ลำ รุกล้ำทะเลไทย ด้าน จ.ตราดอีกรอบ ก่อนถูก "เรือหลวงเทพา" ขับไล่พ้นอธิปไตยไทย
วันนี้(13ก.พ.69) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ระบุถึงกรณีตรวจพบเรือประมงต่างชาติไม่ต่ำกว่า 30 ลำ รุกล้ำน่านน้ำไทยบริเวณ จ.ตราด เป็นรอบที่ 2 ว่า จากกรณีดังกล่าวกองทัพเรือได้ปรับแนวลาดตระเวนให้เข้มข้น และตรวจการณ์ด้วยเรดาร์ หากจับได้ จะส่งพนักงานสอบสวนที่คลองใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวานนี้( 12 ก.พ 69) เพจเรือหลวงเทพา 524 โพสต์ข้อความตรวจพบเรือประมงต่างชาติไม่ต่ำกว่า 30 ลำ รุกล้ำน่านน้ำไทย โดยเรือหลวงเทพา ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ ขับไล่พ้นเขตทะเลไทย พร้อมประกาศกร้าว
“นี่คือทะเลไทยผู้บุกรุกจะถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด”
อธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทดสอบได้ และกองทัพเรือไทยไม่เคยถอย
ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันโดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2569 เรือประมงสัญชาติกัมพูชา 25 ลำ ได้รุกล้ำเส้นแบ่งเขตแดนไทย-กัมพูชา ล้ำเข้ามาราว 1 ไมล์ทะเล บริเวณเกาะกูด จ.ตราด และ ถูก เรือ ต.996 และเรือ ต.265 ขับไล่ออกจากพื้นที่