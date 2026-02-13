"สมชัย" เขย่า กกต.! จับพิรุธบัตรเลือกตั้งสอดไส้รหัส Tracking ส่อขัดรัฐธรรมนูญ-เลือกตั้งไม่ลับจริง!

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. เปิดโพยแฉรหัสลับบนบัตรเลือกตั้งราคาแพง ตั้งข้อสังเกต "บาร์โค้ด-รหัสพิเศษ" บนบัตรชมพูอาจไม่ใช่แค่กันปลอม แต่เสี่ยงถูกใช้สะกดรอยย้อนกลับไปหาตัวผู้ลงคะแนนได้ ชี้ชัดหากสแกนแล้วรู้ว่าใครเลือกใครจริง ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 เรื่องการเลือกตั้งลับทันที เตือนระวังได้ย้ายที่นอนยกคณะ!
วันนี้ (13 ก.พ.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนักวิชาการ ออกมาโพสต์ข้อความลงในดฟซบุ๊กส่วนตัว "ปั่นไปไหน - สมชัย ศรีสุทธิยากร" ในประเด็นบัตรเลือกตั้งราคาแพงที่มีรหัสป้องกันการปลอมแปลง ถูกตั้งคำถามว่าอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสะกดรอยรหัสบุคคลจนทำให้การเลือกตั้ง "ไม่เป็นความลับ" และอาจผิดรัฐธรรมนูญ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ว่าด้วย บัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งที่ กกต. ใช้ มีต้นทุนไม่น้อย ข่าวว่า บัตรชมพู 1.40 บาท บัตรเขียว 1.20 บาทและ บัตรเหลือง 1.00 บาท ให้โรงพิมพ์ 3 โรงช่วยกันพิมพ์ ประมาณอย่างละ 56 ล้านใบ ราคาแพงขนาดนี้ต้องมีอะไรดี ซึ่งมีของดีที่ชาวบ้านธรรมดาไม่รู้จริง
Spec. ในการพิมพ์สูงมาก เช่นต้องมีการออกแบบลวดลาย มีลายน้ำพิเศษที่ต้องใช้แสง Ultra violet ส่องจึงจะเห็น มีตัวหนังสือขนาดจิ๋ว Micro Text ซ่อนอยู่ที่ต้องใช้แว่นขยายส่องจึงเห็น ทั้งหมดนี้ คือ รหัสลับที่สร้างเพื่อความปลอดภัยจากการปลอมแปลงบัตร
สอดคล้องระเบียบการเลือกตั้ง สส. ข้อ 129 ที่ระบุว่า “คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีรหัส หรือ เครื่องหมาย หรือ ข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง”
ย้ำ ! ว่า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร
ย้ำ ! ไม่ใช่เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง (tracking) ว่า บัตรใบนี้ มาจากเล่มไหน เลขที่เท่าไร เป็นคนเลือกตั้งลำดับที่เท่าไร ตรงกับลายเซ็นในต้นขั้วบัตร ที่ย้อนไปเทียบกับลายเซ็นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ที่มีการบันทึกลำดับที่ซึ่งตรงกับลำดับที่ซึ่งบันทึกในบัตร
พูดง่าย ๆ ถ้าบัตรที่เรากาแต่ละใบ มีรหัสตรวจสอบย้อนหลังไปถึง เล่มที่ เลขที่ได้ จบ ! รู้ว่า ใครเลือกใครทันที บัตรชมพู มี bar code เห็นว่าสแกนปั๊บ ขึ้นเลขของเลขที่บัตร “เลขที่บัตร” ถูก generate จากสูตร ที่ย้อนกลับไปยัง “เล่มที่” ได้ เล่มที่แจกมีการควบคุมว่า ใช้ในหน่วยเลือกตั้งใด ที่ไปตรวจบัญชีรายชื่อ แบบ ส.ส. 1/3 ก็จะรู้ได้ว่าเป็นใคร มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ ระบุให้การเลือกตั้ง สส. ให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงและ“ลับ” งานจะงอกหรือไม่ หรือจะเป็นอีกเรื่องที่ได้ย้ายที่นอน"