"นันทิวัฒน์" ฟาดกลุ่มแพ้ไม่ยอมจบ! ชี้สอบตกเพราะมัวแต่ "มโนโพล" เมินความเป็นไทย

นันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองบิ๊กข่าวกรองฯ ออกโรงฟาดกลุ่มการเมืองพ่ายเลือกตั้ง ชี้สาเหตุสอบตกเพราะมัวแต่ "มโนโพล" อยู่ในโลกเอ็กโคแชมเบอร์ เตือนอย่าดูแคลนพลังอนุรักษนิยมไทย เผยจุดชี้ขาดคือ "หัวใจรักชาติ" ใครอิงต่างชาติ-เมินอธิปไตย ไม่มีวันชนะใจคนไทย
วันนี้ (13 ก.พ.) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรมว.ต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์กลุ่มการเมืองที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้บางพรรคต้องผิดหวังกับผลคะแนน โดย สะท้อนว่าความพ่ายแพ้ของบางกลุ่มเกิดจากการประเมินสังคมไทยผิดพลาด และการชูประเด็นเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะ ทั้งนี้ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ระบุข้อความว่า
"ดราม่า แพ้นับใหม่ยังไม่ยอมจบ ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ประท้วงให้นับใหม่ แรกๆก็เฉพาะเขตหนักเข้า จะเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศมากไปไหมหัดมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะโพลที่พรรคตัวเองทำ กวาด 300มันเป็นโพลมโน เป็นเอ็กโคแชมเบอร์สมัยโบราณหน่อยก็ตระโกนในโอ่งสมัยนี้ ต้องตระโกนในห้องแชมเบอร์เท่ดี
กระหยิ่มยิ้มย่อง ชนะขาดลอยแน่หารู้ไม่ นักการเมืองไม่เข้าใจอารมณ์นักการเมืองไม่รู้จักคนไทยดีพองมโข่งแต่ตำราฝรั่งเปลี่ยน
เราต้องเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมอนุรักษ์ชอบของเก่า ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยิ่งปรู๊ดปร๊าดแพรบเดียวเราก็ตายยิ่งเสี่ยงมากยิ่งไม่เอา ช้าแต่ชัวร์เลือกตั้งครั้งนี้ ทุกพรรคตกใจหมดผลเกินคาดหมาย ตั้งรับไม่ทันกลเม็ดที่คิดว่าใช่ ไม่เวิร์คซื้อใจคนไทยไม่ได้
สงครามบอกให้เรารู้ความจริงพรรคใดอยู่ข้างคนไทยพรรคใดใจเอนเอียงต่างชาติใครไม่รักษาผลประโยชน์ชาติคนไทยคลั่งชาติ ครับไม่ยอมเสียดินแดนแม้ตารางนิ้วเดียวสามทหารเสือของนายกหนูซื้อใจได้นี่คือความจริง"