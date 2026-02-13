xs
xsm
sm
md
lg

"นันทิวัฒน์" ฟาดกลุ่มแพ้ไม่ยอมจบ! ชี้สอบตกเพราะมัวแต่ "มโนโพล" เมินความเป็นไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองบิ๊กข่าวกรองฯ ออกโรงฟาดกลุ่มการเมืองพ่ายเลือกตั้ง ชี้สาเหตุสอบตกเพราะมัวแต่ "มโนโพล" อยู่ในโลกเอ็กโคแชมเบอร์ เตือนอย่าดูแคลนพลังอนุรักษนิยมไทย เผยจุดชี้ขาดคือ "หัวใจรักชาติ" ใครอิงต่างชาติ-เมินอธิปไตย ไม่มีวันชนะใจคนไทย

วันนี้ (13 ก.พ.) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรมว.ต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์กลุ่มการเมืองที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้บางพรรคต้องผิดหวังกับผลคะแนน โดย สะท้อนว่าความพ่ายแพ้ของบางกลุ่มเกิดจากการประเมินสังคมไทยผิดพลาด และการชูประเด็นเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะ ทั้งนี้ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ระบุข้อความว่า

"ดราม่า​ แพ้นับใหม่ยังไม่ยอมจบ​ ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ประท้วงให้นับใหม่​ แรกๆก็เฉพาะเขตหนักเข้า​ จะเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศมากไปไหมหัดมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะโพลที่พรรคตัวเองทำ​ กวาด​ ​300มันเป็นโพลมโน​ เป็นเอ็กโคแชมเบอร์สมัยโบราณหน่อยก็ตระโกนในโอ่งสมัยนี้​ ต้องตระโกนในห้องแชมเบอร์​เท่ดี

กระหยิ่มยิ้มย่อง​ ชนะขาดลอยแน่หารู้ไม่​ นักการเมืองไม่เข้าใจอารมณ์นักการเมืองไม่รู้จักคนไทยดีพองมโข่งแต่ตำราฝรั่ง​เปลี่ยน​
เราต้องเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมอนุรักษ์​ชอบของเก่า​ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยิ่งปรู๊ดปร๊าดแพรบเดียวเราก็ตายยิ่งเสี่ยงมากยิ่งไม่เอา​ ช้าแต่ชัวร์เลือกตั้งครั้งนี้​ ทุกพรรคตกใจหมดผลเกินคาดหมาย​ ตั้งรับไม่ทันกลเม็ดที่คิดว่าใช่​ ไม่เวิร์คซื้อใจคนไทยไม่ได้

สงครามบอกให้เรารู้ความจริงพรรคใดอยู่ข้างคนไทยพรรคใดใจเอนเอียงต่างชาติใครไม่รักษาผลประโยชน์ชาติคนไทยคลั่งชาติ​ ครับไม่ยอมเสียดินแดนแม้ตารางนิ้วเดียวสามทหารเสือของนายกหนูซื้อใจได้นี่คือความจริง"