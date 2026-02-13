เปิดเจตนารมณ์สุดท้าย! ผอ.ศศิพัชร วีรบุรุษแม่พิมพ์ผู้เอาตัวเข้าแลกเด็ก! "จูรี" จี้รัฐบาลพิจารณากรณีพิเศษ บรรจุลูกชายเป็นครูสืบต่อมารดา

'จูรี นุ่มแก้ว' ว่าที่ สส. สงขลา รุดเข้าช่วยเหลือครอบครัว ผอ.ศศิพัชร วีรบุรุษผู้ยอมสละชีวิตเป็นตัวประกันแทนเด็กจากเหตุกราดยิงในโรงเรียน พร้อมส่งคลิปถึงนายกฯ วอนสานเจตนารมณ์สุดท้ายของผู้ล่วงลับ เปิดช่องทางพิเศษเยียวยา 'น้องอา' ลูกชายคนโตให้ได้บรรจุเข้ารับราชการครู เพื่อสืบทอดปณิธานแม่พิมพ์ของมารดาที่พลีชีพเพื่อปกป้องลูกศิษย์
จากกรณี มีคนร้ายพยายามก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีรายงานว่า ผอ.เป็นคนที่ยอมเป็นตัวประกันแทนเด็กๆ เพื่อทำให้นักเรียนและบุคลากรคนอื่นๆ ปลอดภัย ถูกยิงอาการสาหัส สุดท้าย ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร เสียชีวิตจากเหตุถูกยิง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.พ. เพจ "จูรี นุ่มแก้ว" ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา เขต 2 จากพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ ในประเด็นทางครอบครัวท่าน ผอ.ศศิพัชร ย้ำและฝากผมนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเจตนารมณ์ของ ผอ. ที่อยากให้บุตรชายหรือบุตรสาวคนใดคนหนึ่ง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็น "ครู" ต่อจากท่าน
นายจูรีได้แนะนำ "น้องอา" ลูกชายคนโตของ ผอ. ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้ฝากท่านนายกฯ พิจารณาหากมีระเบียบหรือช่องทางที่พอจะสนับสนุนให้น้องอาได้บรรจุเข้ารับราชการครูเพื่อสืบทอดหน้าที่ต่อจากมารดาได้ในอนาคต