เสียงจากบึงกุ่ม! กปน. ระบายความในใจ เลือกตั้ง 69 สุดสาหัส ตี 3 ยันเที่ยงคืน เหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจถูกจ้องจับผิด

เปิดบันทึกน้ำตาซึม! เจ้าหน้าที่ กปน. หน่วยบึงกุ่ม โพสต์ระบายความในใจหลังจบศึกเลือกตั้ง 69 เผยภารกิจสุดโหดลากยาวกว่า 21 ชั่วโมง ตั้งแต่ตี 3 ยันเที่ยงคืน ฝ่าทั้งพายุฝนและแรงกดดันจากการถูกจ้องจับผิด ลั่นทำงานด้วยเกียรติวิชาชีพและความสุจริตไม่ใช่โจร วอนสังคมหยุดด้อยค่า-ให้เกียรติคนหน้างาน ชี้ 'คนทำไม่ได้สั่ง คนสั่งไม่ได้ทำ' หากข้องใจท้าให้มาลงมือทำเอง
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "อนุกูล แม๊ก จิตรอรุณ" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเสียงสะท้อนจากคนหน้างาน เบื้องหลังความสาหัสของเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง 69 ยัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่ต้องแบกรับทั้งความเหนื่อยกายจากภาระงาน และความเหนื่อยใจจากการถูกสังคมเคลือบแคลงสงสัย ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"รีวิว จาก มือที่ลงแรงทำ แบบตรงไปตรงมา
ก่อนวันเลือกตั้งจริง มีอบรมมาแล้ว 2 - 3 ครั้ง
นี่แค่ กปน. นะ ยังไม่ใช่ ตำแหน่ง ประธานประจำหน่วยเลือกตั้ง
ชอบเจอคำพูดที่ว่า ทำเลือกตั้งแล้วได้เงิน ขอบอกเลยว่า
ไม่เคยอยากได้เงิน จากการเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ตั้งแต่ ครูนัฏ บรรจุมา ทำมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง
โคตรเหนื่อยเลย เหนื่อยกายยังพอทน
เหนื่อยกับคนที่บอกว่า ตรงนี้โกง ตรงนั้นโกง
อยากให้มาทำเองจริงๆ จะได้รู้ว่า มันไม่ง่ายเลยในแต่ละครั้ง
ครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน
ตื่นตี 3.30 น. เพื่อเตรียมตัวมารับหีบ รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เช็คความพร้อมทุกๆด้าน เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น และ ปลอดภัยที่สุด เพราะการที่เราได้รับหน้าที่มาทำจุดนี้
พลาดไม่ได้เลย เพราะถ้าพลาด คนที่ต้องการความถูกใจรอซ้ำเพียบแน่นอน แต่คนที่ถูกใจ เคยมาเรียนรู้มั้ย ว่า กระบวนการในการจะเลือกตั้งแต่ละครั้ง มีกระบวนการอย่างไรบ้าง
หรือ มีหน้าที่แค่มาจับผิดความผิดพลาดเจ้าพนักงานแค่นั้น
ถึงหน่วย ตี 5 จัดเตรียมการเองทุกอย่าง คือ ทุกอย่างจริงๆ
แปะไปสิ อะไรบ้างที่ผู้มาใช้สิทธิ์ควรรู้ จัดโต๊ะไปสิ จัดยังไงให้สะดวกกับผู้มาใช้สิทธิ์ และ ยิ่งครั้งนี้ มีการเลือกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง คือ การลงประชามติ ก็ต้องตั้ง แยกออกมาอีก
การจัดเตรียมทุกอย่าง กับ เจ้าหน้าที่เพียง 12 คน
ลองพิจารณาดูว่า ต้องใช้พละกำลัง และ สมองที่มีในการรับมือ และ จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแค่ไหน
ความพร้อมก่อนการเลือกตั้งไม่เคยมีอยู่จริง
แต่ทุกอย่างจะพร้อมก็ต่อเมื่อ จะเริ่มเปิดหีบนั่นแหละ
เพราะเจ้าหน้าทุกคนต้องมาสรรหา และ แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเองทั้งหมด
1 หน่วย ต่อ 800 กว่าคน ปิดหีบ 17.00 น.
หน่วยไหนเจอผู้มาใช้สิทธิดี นับว่าโชคดี
หน่วยไหน เจอผู้สังเกตการณ์ดี นับว่าโชคดี
หน่วยไหน เจอผู้มาใช้สิทธิ์ เรื่องเยอะ ผู้สังเกตการณ์ พูดมาก
คอยแต่จับผิด ก็ทำงานแบบไม่มีความสุขกันไป
นี่เหรอสิ่งที่คนทำงานต้องมาเจอ
ทุกคนที่มาทำ เพราะหน้าที่ ถามว่ามีใครอยากทำเพราะเงินมั้ย
ก็คงมีแหละมั้ง แต่ไม่ใช่ผมแน่นอน
เกลียดที่สุด คือ ไม่มีมารยาท และ การให้เกียรติ
เราทำหน้าที่ให้บริการทุกคนอย่างดีที่สุด และ เท่าเทียม
แต่เกลียดมาก พวกมองด้วยสายตาเดียจฉัน คอยมองว่าเจ้าหน้าที่จะโกงตอนไหน อยากจะบอกกลับไปว่า
น่าจะมาทำเองนะครับ จะได้ ได้คนที่คุณอยากได้ ตรงใจคุณ
คุณจะได้รู้ว่า มันทำได้มั้ย
พวกเราเจ้าหน้าที่ ทำด้วยหน้าที่ ทำด้วยความสุจริต และ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่มีใครอยากจะมาเดือดร้อนเพราะเรื่องแบบนี้หรอกครับ
คุณมีมารยาทมา เราก็มีมารยาทกลับ
เราก็คน คุณก็คน เราต่างคนต่างมีเกียรติ
อย่ามาด้อยค่าด้วยการที่เราเป็นแค่เจ้าหน้าที่ในการทำหน่วยเลือกตั้ง แค่นั้นเลย
เพราะถ้าคุณมีวุฒิภาวะมากพอ มีปัญญามากพอ คุณควรใช้สิทธิ์ของคุณ และ เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยการให้เกียรติอย่างมีมารยาทที่ดีด้วยเช่นกัน
ปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากจริงๆ ความร้อน ยังไม่เท่าเจอพายุ ลมแรง ฝนตก ที่โหมกระหน่ำเต๊นท์ของเรา
เต๊นท์ก็ทิ้งไม่ได้ เอกสารก็เปียกไม่ได้ และ ที่สำคัญ กล่องหีบบัตรต้องเฝ้าเอาไว้ห้ามเสียหายอีก
นี่เรากำลังเจออยู่กับอะไรเนี่ย
กลัวไฟดูดก็กลัว กลัวเอกสารเปียกก็กลัว กลัวกล่องเปียกก็กลัว กลัวโดนจับผิดก็กลัว แต่สิ่งนึงที่พวกเราไม่เคยกลัว
คือ ความจริง และ ความซื่อสัตย์ที่เราไม่ได้คดโกงในการทำหน่วยเลือกตั้งในทุกๆครั้ง ถึงแม้จะมีผู้คนคอยยืนจับผิดพวกเราอยู่ก็ตาม
(พวกเราคือเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสุจริต ไม่ใช่โจร)
แต่สุดท้าย มันก็ผ่านมาได้แบบเหนื่อยใจจะขาด
แต่ก็ยังไม่ขาดใจ
แค่อยากจะบอกว่า ไม่ว่า เราจะทำหน้าที่อะไร
อยู่ในความรับผิดชอบในบริบทไหน
หากเราทำด้วยความซื่อตรง จริงใจ ตรงไปตรงมา
มีมารยาท และ ให้เกียรติกัน
โลกมนุษย์จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยครับ
ขอบพระคุณ ผู้ร่วมชะตากรรม ทุกท่าน ที่อดทน อดทน อดทน
ทำงานอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ และ ซื่อตรงจนสำเร็จ
ขอบคุณผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทุกคนที่มีมารยาท และ ให้เกียรติต่อ
กรรมการทุกคนที่หน่วย มันดีต่อใจมากครับ
และ ขอบคุณผู้ที่มาใช้สิทธิ์อย่างไร้มารยาท ไม่มีการให้เกียรติใดๆกับกรรมการที่หน่วย จนไม่รู้ว่า คุณต้องการคนที่คุณชอบ
จนลืมไปว่าการมีมารยาท และ การให้เกียรติกับทุกคนเป็นอย่างไร
ครั้งหน้าควรมาทำเองนะ หรือ ถ้าบอกว่า เคยทำแล้ว
ก็ควรมาทำอีกนะครับ
📍คนทำไม่ได้สั่ง_คนสั่งไม่ได้ทำ
📍คนทำโดนจับผิด คนจับผิด ไม่เคยลงมือทำ
เลือกตั้งปี 2569 ตี 3.30 - 00.19 น.
8 กุมภาพันธ์ 2569
#บันทึกไว้เป็นความทรงจำ ในปีที่สาหัสอีกปีหนึ่ง
หน่วย 54 บึงกุ่ม กลับบ้านได้ "