เจาะช่องโหว่เลือกตั้ง! เมื่อ Barcode อาจไม่ลับจริง ชาวเน็ตจี้ตรวจ Log โรงพิมพ์-ความเชื่อมโยงฝ่ายการเมือง

จากดราม่าสูตรคณิตศาสตร์พิสูจน์บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งที่อาจระบุตัวตนคนกาได้จริง ล่าสุดบานปลายสู่การตั้งคำถามถึง '3 โรงพิมพ์ยักษ์ใหญ่' ที่กุมฐานข้อมูลสำคัญ ทั้งรหัสบัตรและต้นขั้วไว้ในมือ ชาวเน็ตจี้ กกต. สั่งตรวจสอบ Log ฐานข้อมูลย้อนหลัง หลังพบหนึ่งในโรงพิมพ์เชื่อมโยงบิ๊กการเมืองมหาดไทย หวั่น 'ความลับเลือกตั้ง' หลุดลอยกลายเป็นช่องทางเช็กบิลประชาชน
จากกรณี กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาแฉความลับที่ซ่อนอยู่ใน 'บาร์โค้ด' บนบัตรเลือกตั้ง พร้อมเปิดสูตรคำนวณที่อ้างว่าสามารถสาวไส้จาก 'เลขที่บัตร' ย้อนกลับไปหา 'เล่มที่บัตร' จนอาจระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้จริง! ขณะที่ กกต. เร่งชี้แจงยันเป็นเพียงรหัสควบคุมการผลิต ไม่เกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล ลั่นมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Thuntee RB Sukchotrat" ได้ออกมาโพสต์ข้อความขยายผลการตั้งข้อสังเกตจากตัวเลขบนบัตร ไปสู่ความกังวลเรื่องการเข้าถึงฐานข้อมูลของโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง โดยเป็นการตั้งข้อสังเกตเชิงวิเคราะห์ถึง "ช่องว่าง" ที่อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลหลุดรอดจากฝั่งผู้ผลิตบัตร โดยเน้นไปที่การตรวจสอบความโปร่งใสของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"สุดท้ายองค์ประกอบที่ "อาจ" ทำให้รู้ได้ว่าใครกาอะไร (กรณี code เป็น 1:1) หรืออะไรเข้าเป้ามากน้อย (กรณี code เป็น 1:many) ฯลฯ เพราะรู้ข้อมูลทั้งต้นขั้วและ #QRCode & #Barcode ทั้งหมดก็อาจจะเป็น "โรงพิมพ์" ที่ควรถูกตรวจสอบกันต่อนะครับ
ก็พอดีประธานของหนึ่งในสามโรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ กกต.เลือกใช้คือโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน คืออดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ ซึ่งเพิ่งย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองในกระทรวงมหาดไทยที่มี รมว. ชื่ออนุทิน พึ่งย้ายมารับตำแหน่งสดๆ เมื่อ พ.ย. 68 เองครับ ซึ่งแม้จะมีระบุไว้ว่าโรงพิมพ์นี้รับผิดชอบเฉพาะบัตรประชามติ แต่เป็นที่น่าสนใจในการตรวจสอบข้อมูล ฐานข้อมูล log ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของทั้ง 3 โรงพิมพ์นี้ว่ามีผู้เข้าถึงฐานข้อมูลและการนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้อย่างไรบ้าง
อันนี้แค่ “อาจ” นะครับ แค่ตั้งข้อสังเกต ท่านใดมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติม ทั้งสอดคล้องหรือโต้แย้ง ฝาก IB มาได้เลยครับ ทุกอย่างเป็นความลับครับ"