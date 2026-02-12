ยังเจอเรื่อยๆ ทุ่นระเบิด PMN-2 ใกล้ปราสาทตาควาย 12 ทุ่น พลายแต้ อุบลฯ อีก 11 ทุ่น

สุนัขทหารตรวจเจอทุ่นระเบิด PMN-2 ในระยะ 50 เมตรจากปราสาทตาควาย 12 ทุ่น พร้อมกระสุนปืน ค.5 ลูก TMAC เข้าเก็บกู้เรียบร้อย ส่วนที่พลาญแต้ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ เจออีก 11 ทุ่น สรุปพื้นที่นี้นับแต่ 8 พ.ย.68 เจอทุ่นระเบิด PMN แล้ว 223 ทุ่น
วันที่ 12 ก.พ.เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า สุนัขทหารได้แจ้งเตือนวัตถุระเบิดใกล้ปราสาทตาควาย 50 เมตร เมื่อตรวจสอบพบทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 จำนวน 12 ทุ่น กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด 5 ลูก ชุดเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช. หรือ TMAC) ได้ดำเนินการเก็บกู้ เป็นพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อย
วันเดียวกัน กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศทช.รายงานว่า ได้เข้าดำเนินการพื้นที่พลาญแต้ บ้านน้ำยืน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่รวม 85,558 ตารางเมตร
ชุดตรวจค้นทำลายที่ 1,2 และ 3 เข้าดำเนินการเก็บกู้กวาดล้างพื้นที่พลาญแต้ ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 1,884 ตารางเมตร ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน 11 ทุ่น
สรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่พลาญแต้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น 92,557 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ขยายตามแนวทุ่นระเบิด 4,433 ตารางเมตร) คิดเป็น 97.82% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัย/ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 1,867 ตารางเมตร คิดเป็น 2.18 % ตรวจพบวัตถุระเบิดรวมจำนวน 223 รายการ เป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน 223 ทุ่น
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา