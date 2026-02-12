เตือนภัย! มิจฉาชีพส่ง SMS อ้างค่าปรับ M-Flow 200 บาท หลอกกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

เพจดัง เตือนภัยผู้ใช้ทางด่วน แชร์ประสบการณ์หลังขับผ่านมอเตอร์เวย์ M-Flow ไม่นาน ได้รับ SMS แจ้งค่าปรับ 200 บาท พร้อมลิงก์ให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต ชี้จังหวะส่งข้อความตรงเวลาที่ขับผ่าน น่ากังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล
วันนี้ (12 ก.พ.) เพจ “Drama-addict” โพสต์ข้อความเตือนภัย หลังมีผู้ใช้ทางด่วนรายหนึ่งเล่าว่า ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสระบุรี และเพิ่งลงจากมอเตอร์เวย์ระบบ M-Flow ได้ไม่นาน ก็ได้รับข้อความ SMS แจ้งว่ามีค่าปรับ 200 บาท โดยแนบลิงก์ให้กดเข้าไปชำระเงิน
เมื่อกดลิงก์ดังกล่าว พบหน้าเว็บไซต์ลักษณะคล้ายระบบ M-Flow ให้กรอกเลขทะเบียนรถ และแสดงยอดค่าปรับ 200 บาท จากนั้นระบบพยายามให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระเงิน ผู้เสียหายระบุว่า ลองกรอกเลขทะเบียนอื่นแบบสุ่ม ก็ยังขึ้นค่าปรับเช่นเดิม ทำให้เชื่อว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลทางการเงิน
จุดที่น่าสังเกตคือ ข้อความถูกส่งมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการใช้งาน M-Flow จริง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามิจฉาชีพอาจใช้วิธีสุ่มส่งข้อความช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น หรืออาจมีการใช้เทคโนโลยีกระจาย SMS ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เหยื่อหลงเชื่อ
ทั้งนี้ ประชาชนควรระมัดระวัง ไม่กดลิงก์จาก SMS ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และควรตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการของหน่วยงานโดยตรง หากเผลอกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไปแล้ว ควรรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันที