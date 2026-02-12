ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพงานจัดหาสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชิงกลยุทธ์ที่สุดของเอเชีย: 2nd Asia Sourcing Show 2026 และ Global Sourcing Summit 2026 พร้อมพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานโลก

กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย: ได้มีงานแถลงข่าวการจัดงาน 2ndAsia Sourcing Show 2026 (Textiles & Apparel)และ งาน Global Sourcing Summit 2026 เป็นงานรวมตัวของ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมานครฯ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทย ให้เป็นประตูสำคัญของการจัดหาสินค้าระดับโลก เวทีเจรจาอุตสาหกรรม และศูนย์กลางความร่วมมือข้ามพรมแดน
นาย เอส. เอส. ซาร์วาร์ Group CEO, CEMS-Global USA & Asia-Pacific ผู้จัดงาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 (Textiles & Apparel)และ งาน Global Sourcing Summit 2026 กล่าวเปิดเผยว่า Asia Sourcing 2026ไ ด้รับการออกแบบ ให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดหาสินค้า แบบหลายประเทศอย่างครบวงจร โดยผสานการจัดงาน2nd Asian International Apparel Sourcing Show และ 2nd Asian International Yarn & Fabric Sourcing Show เข้าด้วยกัน นำผู้ผลิตชั้นนำ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอ ตั้งแต่เส้นด้าย ผ้า จนถึงเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูปและอุปกรณ์เสริม มารวมไว้ในที่เดียวกัน จากการร่วมมือของ องค์กรพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ The International Apparel Federation (IAF) และ ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) และมี องค์กรสนับสนุน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (NFTTI), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ(THTI)และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
แพลตฟอร์มระดับเรือธงนี้ ถูกพัฒนาให้เป็นตลาดจัดหา สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบบหลายประเทศระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการยกระดับผู้ผลิตไทย แบรนด์ไทย และศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยสู่เวทีโลก ด้วยการสนับสนุนจากองค์กร และ หน่วยงานอุตสาหกรรมระดับนานาชาติโครงการนี้มีเป้าหมาย ในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการผลิตของอาเซียน และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของเอเชีย กับผู้ซื้อและผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก
นาย เอส. เอส. ซาร์วาร์ เปิดเผยต่อว่า 2nd Asia Sourcing Show 2026 เป็นส่วนหนึ่งของ Textile Series of Exhibitions ของCEMS-Global USA ซึ่งจัดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิบังกลาเทศ บราซิล โมร็อกโก ศรีลังกา และไทย
“ตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มทั่วโลก กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ครั้งสำคัญ จากการกระจายห่วงโซ่อุปทาน ภาษีการค้า พันธมิตรทางการค้าใหม่ แนวคิด Nearshoring และการเติบโตของกลุ่มการค้าในภูมิภาคเอเชีย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิต และ การจัดหาสินค้าระดับโลกอย่างชัดเจนAsiaSourcing 2026 ถูกออกแบบเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการสร้างตลาด จัดหาสินค้ารวมศูนย์เชื่อมโยงผู้ผลิตในเอเชียกับผู้ซื้อระดับภูมิภาค และนานาชาติที่ต้องการความยืดหยุ่น และการจัดหาจากหลายประเทศ งานนี้จะนำเสนอศักยภาพของผู้ผลิตจาทั่วเอเชีย เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อทั่วโลก ค้นพบพันธมิตรใหม่ ขยายเครือข่ายการจัดหา และสำรวจนวัตกรรมสินค้า และเทคโนโลยี ในจุดหมายเชิงกลยุทธ์แห่งเดียว2nd Asia Sourcing Show 2026 ถูกวางตำแหน่งให้เป็นแพลตฟอร์ม B2B ระดับเอเชียที่ทรงพลัง เชื่อมโยงประเทศผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียกับผู้ซื้อจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกไกล และออสตราเลเซีย โดยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเชิงภูมิศาสตร์และการค้าของภูมิภาค
Global Sourcing Summit 2026 ครั้งแรก: เวทีที่ผู้นำอุตสาหกรรมกำหนดอนาคต
การประชุม Global Sourcing Summit 2026 ซึ่งจัดควบคู่กับนิทรรศการ จะรวบรวมสหพันธ์ระดับโลก สมาคม ผู้กำหนดนโยบายแบรนด์ ผู้บริหารฝ่ายจัดหา และผู้นำความคิดของอุตสาหกรรม เพื่อหารือเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับอนาคตของการผลิต การค้าระหว่างประเทศและการเติบโตอย่างยั่งยืน แพลตฟอร์มครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอ นี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพแพลตฟอร์มการจัดหาสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระดับโลก ในขนาดและขอบเขตเช่นนี้ ช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไม่เพียงในฐานะฐานการผลิต แต่ยังเป็นประตูสำคัญสู่การจัดหาในเอเชีย ภายในงานจะประกอบด้วย ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มชั้นนำจากเอเชีย ซัพพลายเออร์เส้นด้าย ผ้า อุปกรณ์ตกแต่ง และวัสดุเสริม ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรสิ่งทอ เวทีสร้างเครือข่าย การแบ่งปันความรู้ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ ต่างชาติร่วมแสดงสินค้า 350 รายที่มาจากทั่วโลก และกลุ่มธุรกิจคนไทย 70ราย แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเป็นจุดหมายการจัดหาครบวงจรสำหรับผู้ซื้อทั่วโลก พร้อมสนับสนุนผู้ผลิตในเอเชียให้ขยายสู่ตลาดใหม่
นายจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ตัวแทนสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน (AFTEX) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยถึงเวลาเปลี่ยนแปลงหลายด้านเพื่อรับกับการแปลงตลาดโลก และการมีงาน2nd Asia Sourcing Show 2026 และ Global Sourcing Summit 2026พร้อมพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานโลก ไทยได้ใช้เวทีงานนี้เสริมสร้างความแข็งแรงในภูมิภาค อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทยยังมีโอกาสในตลาดเอเชียที่มีประชากรมากกว่า5,000 ล้านคน
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มไทยในปีที่ผ่านมา ม.ค.- พ.ย. 2568 พบว่ามีโรงงานเปิดกิจการใหม่ 25 โรงงาน จากปัจจุบันที่มีโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มไทย 2,629 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป 812 โรง เคหะสิ่งทอ ผ้าเคลือบ อื่นๆ 542 โรง ที่เหลือเป็นสิ่งทอหมวดอื่นๆ
ด้านการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม ปีที่ผ่านมามีมูลค่า 6,145.5 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสองแสนกว่าล้านบาท ตลาดหลักสำคัญที่ส่งออกคือสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนแบบ 22.3% แต่ปี 2569 นั่นมีความเสี่ยงเรื่องภาษี อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวเน้นคุณภาพที่หยั่งยืนปรับขบวนการผลิตเป็น Green Industry หาผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมเฉพาะตัว ประเทศคู่ค้าหลักอย่าง ญี่ปุ่น (Share 11.2%) และสหภาพยุโรป เริ่มบังคับใช้มาตรฐานด้าน ความยั่งยืนที่เข้มงวดขึ้น หากผู้ผลิตไทยไม่ปรับตัวสู่ "สิ่งทอสีเขียว" (Eco-friendly Textiles) จะเสียโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มตลาดพรีเมี่ยมเหล่านี้ เปลี่ยนจากการเน้น "ปริมาณและราคา" ไปสู่ "นวัตกรรมและความยั่งยืน" เพื่อหนีจากสงคราม ราคากับสินค้าจีน และเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ของโลก Creative Economy driven Industry toward Sustainability
สรุปภาพรวมและแนวโน้มการนําเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม(2024-2025) ข้อมูลสรุปเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของการนําเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เปรียบเทียบระหว่างปี 2024 และ 2025 รวมถึงเจาะลึกสถิติรายเดือนในช่วง ปลายปี 2025 จากกลุ่มประเทศคู่ค้าสําคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดไทย 2024: การเติบโต 3.6% อัตราการนําเข้าเดินโตเพียงเล็กน้อย 2025: การเติบโตพุ่งสูง 7.5% อัตราการนําเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2024 ธันวาคม 2025: ช่วงที่สุดของการนําเข้า ขยายตัวสูงถึง 15.4% การเติบโตรายเดือนที่โดดเด่นที่สุด วิเคราะห์ตลาดนําเข้าสําคัญ (Key Market Insights)
จีน ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 51.5% เติบโตในปี 2025: +13.3% สัดส่วนการครองตลาดของคู่ค้า 3 อันดับแรก (Market Share & 2025 Growth) ประเทศคู่ค้า ส่วนแบ่งการตลาด การเติมโตในปี 2025 สหรัฐฯ: อัตราการขยายตัวสูงสุดในปี 2025 ส่วนแบ่งตลาด 3.5% อัตราการเติบโต พุ่งสูงถึง 25.0% ในปีล่าสุด
นายสุธี โฆษิตวงศ์สกุล รองเลขาธิการ สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (NFTTI) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง รับมือตลาดโลกที่เปลี่ยนไป และงาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 และ Global Sourcing Summit 2026พร้อมพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานโลก เป็นแพลตฟอร์ม B2B ระดับเอเชียที่ทรงพลัง เชื่อมโยงประเทศผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียกับผู้ซื้อจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรปอเมริกาเหนือ ตะวันออกไกล และออสตราเลเซีย ไทยได้ใช้เวทีงานนี้ก้าวสู่ตลาดนานาชาติ ที่ผ่านมาตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มไทยเติบโตอย่างมากบนแพล็ตฟอร์ม จากที่เรามีข้อมูล ตลาดอีคอร์มเมิร์ซของไทยในปี 2025 มีมูลค่าถึง 7,523.3 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 19.5ของตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในไทย คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องอีก 5ปีข้างหน้า ช่วง 2025-2029 อยู่ประมาณร้อยละ 12.1ส่งผลปริมาณการซื้อขายในตลาดมูลค่า 11,877.5 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2029 ดังนั้นงานที่2nd Asia Sourcing Show 2026 และ Global Sourcing Summit 2026ที่จัดเดือนมิถุนายนนี้
สำหรับงาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 (Textiles & Apparel) Global Sourcing Summit 2026 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3–5 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์: www.asia-sourcing.com