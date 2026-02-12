หวิดมีเรื่อง! ทหารเขมรถืออาวุธครบมือ จุ้นทหารไทยขุดคูบ้านหนองจาน

ทหารเขมรถืออาวุธครบมือ พูดจาก่อกวนทหารไทย ขณะขุดคูบ้านหนองจาน ทภ.1 ประสานภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชาให้ควบคุมกำลังพล หยุดแสดงพฤติกรรมยั่วยุก่อนบานปลาย พร้อมวางกำลังเข้มเสริมความมั่นคงชายแดน
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 69 เวลา 10.30 น. ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 กำลังปฏิบัติงานขุดคูติดต่อ ใกล้หลักเขตที่ 46 บริเวณบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 13 นาย พร้อมอาวุธครบมือ เข้ามาประชิดแนวชายแดนเพื่อสังเกตการณ์และพูดคุยในลักษณะก่อกวนเจ้าหน้าที่ไทย
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย พันเอก ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 กองกำลังบูรพา จึงได้ประสานไปยัง พลโท แอก ซมโอน ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชาโดยด่วน เพื่อขอให้สั่งการถอนกำลังทหารกัมพูชาออกจากจุดดังกล่าว และเร่งควบคุมกำลังพลมิให้แสดงพฤติกรรมยั่วยุที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัจจุบันเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว โดยกองทัพไทยยังคงวางกำลังเข้มข้นเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง และยืนยันไม่พบทหารกัมพูชาล้ำเขตเข้ามาในพื้นที่ควบคุมหน้าแนวอีก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่