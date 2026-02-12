xs
xsm
sm
md
lg

สสว. ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน มอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ SME Privilege ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน ผ่านโครงการ SME Privilege เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง และส่งมอบสิทธิประโยชน์ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ส่วนลดสินค้าและบริการ การขยายช่องทางตลาด การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มโอกาสทางภาษี มุ่งยกระดับศักยภาพ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร. อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า ในปี 2569 สสว. มุ่งขับเคลื่อน SME ไทยให้ก้าวทันเศรษฐกิจโลก ภายใต้กลยุทธ์ “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยโครงการ SME Privilege ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ในปี 2568 ที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือ SME กว่า 10,000 ราย โดยเฉพาะด้านการขยายตลาดและการลดต้นทุน ผ่านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการปี 2569 มีสาระสำคัญภายใต้แนวคิดหลัก ดังนี้

เติมเต็ม : เสริมศักยภาพองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว (Green Business) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทรนด์โลกปี 2026 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น

แต้มต่อ : เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งการลดต้นทุนการดำเนินงาน การขยายช่องทางตลาดในและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เติบโต : ผลักดัน SME ไทยให้ขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในโอกาสนี้ สสว. ได้ลงนาม MOU กับพันธมิตรใหม่ เพื่อร่วม “เติมเต็ม” ด้านเทคโนโลยี AI และระบบโลจิสติกส์ จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่

1. ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอีคอมเมิร์ซ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

2. ด้านระบบบริหารจัดการและห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับบริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (360TRUCK) และบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด

3. ด้านการจัดการการค้าเชิงรุก ร่วมกับบริษัท เจซี เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ-ซิส เมด เทรดดิ้ง จำกัด

นอกจากนี้ ยังเตรียมกิจกรรมไฮไลต์ตลอดปี 2569 เพื่อสร้าง “แต้มต่อ” ทางธุรกิจ อาทิ

• งาน Home InStyle 2026 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง วันที่ 27–30 เมษายน 2569

• งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 กรุงเทพมหานคร วันที่ 26–30 พฤษภาคม 2569

• งาน China Beijing International Gifts, Premium & Houseware Exhibition กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 13–15 สิงหาคม 2569

• กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2569

สสว. ตั้งเป้าให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ที่ SME สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพ การลดข้อจำกัดทางธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดร. อภิรดี กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: OSMEP สสว. / SME CONNEXT และ LINE: @thaimsme











สสว. ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน มอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ SME Privilege ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยสู่ความยั่งยืน
สสว. ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน มอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ SME Privilege ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยสู่ความยั่งยืน
สสว. ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน มอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ SME Privilege ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยสู่ความยั่งยืน
สสว. ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน มอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ SME Privilege ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยสู่ความยั่งยืน
สสว. ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน มอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ SME Privilege ภายใต้แนวคิด “เติมเต็ม แต้มต่อ เติบโต” ยกระดับ SME ไทยสู่ความยั่งยืน
+1