แมน วทัญญู สร้างปรากฏการณ์ดั่งสีดา ในคอนเซ็ปต์โลกนี้คือละคร

แมน วทัญญู มุ่งหมาย จัดโชว์สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างอลังการในบทเพลง “ดั่งสีดา” บทเพลงที่เชิดชูผู้หญิงทุกคน สง่างามดั่งนางสีดา ในวรรณคดี โดยครั้งนี้ได้เนรมิตเวทีของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นเวทีที่มีแต่นางสีดาในอุดมคติ หลากหลายช่วงอายุ มีความสวยแตกต่างกัน และมาจากหลากหลายอาชีพ ด้วยคอนเซปที่มีความหลากหลาย จึงมีเหล่าเซเลบริตี้ คนดัง เข้าร่วมโชว์เป็นนางสีดามากมาย นำโดย ฐิตาภา บุญพ่วน ร่วมด้วย กัญญาวี ใจบุญ, อัมรา พงษ์พานิช, นันทวัน บุญชูพงศ์, ปภาดา ดำรัสธรรม, รพีภาส์ มิกิ ยาทาไก, อารีรัตน์ ประเมิน, กรรณิกา ไชยวิเศษ, วีรยานันท์ อภิธนาพัฒน์, ภัทราพิชญ์ จุลพันธ์ และ อัญญ์ชิสา วีรภัทรศิริกุล
สำหรับโชว์ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายในงานนิทรรศการ ปรากฏการณ์แห่งดวงดาว 2 “โลกนี้คือละคร” โดย โยทะกา จุลโลบล ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา