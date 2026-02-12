เปิดหีบเป็นเหตุ! ผอ.กกต.ชลบุรีแจ้งความเอาผิด "เบญจพร" ด้านทนายโวย "นิติสงคราม" พร้อมสู้คดี

ผอ.กกต.ชลบุรีแจ้งความเอาผิด "เบญจพร" หญิงเสื้อแดงปมเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเขต 1 กลางสนามแบดมินตันเมืองชล ชี้โทษหนักคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 2 แสน พร้อมตัดสิทธิเลือกตั้งยาว 20 ปี ด้านทนาย "นรเศรษฐ์" โดดป้อง ลั่นพร้อมสู้คดีเต็มที่ จี้หยุดใช้ "นิติสงคราม" ข่มขู่ประชาชน
จากกรณีปรากฏภาพของ น.ส.เบญจพร หญิงสาวที่สวมเสื้อสีแดง ซึ่งได้มีพฤติการณ์กระทำการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในความผิดฐาน เปิดทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และความผิดฐานบุกรุก เหตุเกิดที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี
ซึ่งข้อหาดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ล่าสุดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งความร้องทุกข์แล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความและนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า
"คดีที่ ผอ.กกต. เขต 1 ชลบุรี แจ้งความดำเนินคดีกับ คุณเฟิร์นกับพวก ได้เจอกันแน่นอนครับ
อย่าใช้กฎหมาย นิติสงคราม
มาข่มขู่ประชาชน"