สะเทือนใจ!! ครูเล่านาทีหนีตาย-ลูกศิษย์กระโดดตึกหนี หลังเหตุคนร้ายคลั่งบุกโรงเรียนชิงตัวประกัน

คุณครูเล่านาทีระทึกหนุ่มคลั่งชิงปืนตำรวจ บุกกราดยิงกลางโรงเรียนดังหาดใหญ่ จับครู-นักเรียนเป็นตัวประกัน เผยปมคนร้ายสติไม่ดี-ติดยาเสพติด
วันนี้ (12 ก.พ.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Roylee Suriyaworakul” โพสต์เล่าเหตุการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนที่ชิงมาจากตำรวจ บุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนยิง ผอ.จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยระบุว่า “"รูกระสุนที่บาดหัวใจ" ขอเล่าเหตุการณ์ที่ได้ฟังจากปากคุณครูซึ่งเผชิญหน้ากับคนร้ายจังๆ ครับ
วันเกิดเหตุที่โรงเรียนมีการเลือกตั้งสภานักเรียน ช่วง 4 โมงเย็นนับคะแนนเพิ่งเสร็จพอดี เด็กๆ เริ่มทยอยกันเดินออกจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน คนร้ายเดินสวนเด็กๆ เข้ามา พร้อมกับยิงปืนขู่ ทั้งเด็กและครูในโรงเรียนต่างวิ่งหนีแตกกระเจิงอย่างชุลมุน
ส่วนใหญ่ไปหลบในห้องเรียนแล้วล็อกประตูไว้ คนร้ายขึ้นไปยิงประตูห้องเรียนหลายห้อง แล้วจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีการปล่อยตัวครูและนักเรียนบางส่วนออกมา รวมถึงครูที่คุยกับผมด้วย
ห้อง ผอ.เป็นห้องกระจก คนร้ายสามารถเข้าไปจับ ผอ. แล้วพาลงไปห้องประชาสัมพันธ์ที่อยู่ด้านล่าง ใช้ไมค์เสียงตามสายประกาศหาครูประจำชั้นของนักเรียนที่เป็นน้องสาวของคนร้าย ระหว่างนั้นก็มีเสียงปืนดังอีกหลายนัด ตำรวจพยายามพาเด็กๆ หลบหนีออกมา คนที่อยู่ชั้นสองก็ให้กระโดดลงมาโดยมีตาข่ายรับแรงกระแทกด้านล่าง
แต่มีเด็กคนหนึ่งพลาดเหยียบกระเบื้องหลังคาแตกตอนกำลังจะกระโดด เลยตกลงมาได้รับบาดเจ็บ หลังจากตำรวจจับคนร้ายและควบคุมสถานการณ์ได้ ผอ. และนักเรียนที่ถูกยิงรวมถึงนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที
ครูเล่าว่า ผอ.เพิ่งย้ายมาจาก ร.ร.บางกล่ำวิทยาได้ปีกว่าๆ ส่วนคนร้ายซึ่งเป็นพี่ชายของนักเรียนในโรงเรียนเป็นคนสติไม่ดี และติดยาเสพติดด้วย แม้แต่แม่ตัวเองก็ยังเคยทำร้ายมาแล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้ครูและเด็กคงจะเสียขวัญมากๆ ตอนที่วิ่งหนีออกมาจากโรงเรียนได้ เด็กร้องไห้โผเข้ากอดพ่อแม่ที่มารับ เป็นภาพที่สะเทือนใจมาก
โรงเรียนตัดสินใจประกาศหยุดเรียน 2 วัน การก่อเหตุครั้งนี้เป็นเหตุการณ์น่าสลดใจ ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในเมืองไทยเลย เมื่อเช้าตื่นมารู้ข่าวว่า ผอ.เสียชีวิตระหว่างรักษาก็ยิ่งเศร้าขึ้นไปอีก
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดท่าน ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ด้วยครับ”