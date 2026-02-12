"โบวี่" ลั่นถึงเวลาใช้ "คนนอก" นั่ง รมต.! เน้น ศธ.ต้องแก้ปัญหาครูสอนเด็กชังชาติ-สถาบัน

นักแสดงสาว 'โบวี่ อัฐมา' ออกโรงโพสต์ข้อความเสนอโมเดลการเมืองใหม่ เรียกร้องให้ก้าวข้ามระบบ 'รัฐมนตรีโควตาพรรค' สู่การใช้ 'มืออาชีพเฉพาะทาง' เข้ามาบริหารประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมเจาะจง 'กระทรวงศึกษาธิการ' เป็นวาระเร่งด่วน โดยอ้างข้อมูลจากคนใกล้ชิดว่ามีการทำเป็นขบวนการในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังชุดความคิดลบต่อชาติและสถาบันหลัก จึงหนุนให้ฟื้นวิชาประวัติศาสตร์และศีลธรรมกลับมาเข้มข้นอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ นักแสดงสาวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ เสนอโมเดล "รัฐมนตรีมืออาชีพ" เจ้าตัวเผยสนับสนุนให้ก้าวข้ามระบบโควตาพรรคการเมือง สู่การแต่งตั้ง "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" (คนนอก) มาบริหารกระทรวง เพื่อสร้างผลงานและความเชื่อมั่นให้ประเทศ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ถึงเวลาข้ามผ่าน 'รัฐมนตรีโควตาพรรค' สู่การบริหารด้วย 'รัฐมนตรีมืออาชีพเฉพาะทาง' ?
การใช้ ‘มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน’ (แม้คนผู้นั้นจะไม่ได้เป็น ส.ส.) เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงที่ตรงกับสายงานคือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นไปยังประชาชนและนักลงทุน เหมือนที่เราเห็นตัวอย่างความสำเร็จจากทั้งผลงานการบริหาร คะแนนเสียง หรือแม้แต่หุ้นที่เป็นบวก
ถึงเวลาที่การจัดตั้งรัฐบาลควรก้าวข้ามยุคการจัดสรรตำแหน่งตาม ‘โควตาพรรค’ หรือการตอบแทนทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
แล้วเปลี่ยนมาเป็นการเฟ้นหาบุคคลที่มี ความรู้ และประสบการณ์ตรง เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละกระทรวงอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอย่างแท้จริง
สำหรับโบ กระทรวงศึกษาธิการ ขอคนเก่งๆ ที่จะมาแก้ปัญหาเด็กโดนครูใส่ชุดความคิดลบต่อชาติ และสถาบันหลักของชาติ
อันนี้ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะ รุ่นน้องที่จุฬาฯ เจอมากับตัว เขาทำเป็นขบวนการ เป็นขั้นเป็นตอน
(ไม่ได้ว่าครูทุกคนนะคะ ครูที่ดีขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ☺️🙏🏻🤍)
เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์กลับมาแน่นๆ ปลุกจิตสำนึกให้เด็กไทยมีความชาตินิยม รักภูมิใจในชาติและรากเหง้า + วิชาศีลธรรม ปลูกฝังความมีสัมมาทิฏฐิ ความกตัญญู
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจิตสำนึกและคุณธรรมประจำใจด้วยค่ะ จิตเป็นที่มาของการกระทำที่จะออกมาทั้งหมด
เพื่อนๆ คิดว่ากระทรวงไหนควรได้ 'คนนอกที่เป็นมืออาชีพ' เข้ามาบริหารด่วนที่สุดคะ?
ลองมาแชร์ความเห็นกันค่ะ”