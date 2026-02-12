3 รายรวด! กกต.ชลบุรี แจ้งความเอาผิด "เจ๊ตอง - เฟิร์น - เบญจพร" บุกรุกป่วนคะแนนเลือกตั้ง

ผอ.กกต.ชลบุรี แจ้งความเอาผิด "ม็อบนับใหม่" 3 รายรวด "เจ๊ตอง - เฟิร์น" เจอข้อหาบุกรุก, ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น ด้าน "เบญจพร" มือเปิดหีบ ผิด พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ่วงด้วยคดีบุกรุก โทษสูงสุดคุก 10 ปี!
ช่วงค่ำวานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2569) มีรายงานว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวมนัสนนัทน์ กรเกษม (เจ๊ตอง) และนางสาวกนกวรรณ สร้อยสม (เฟิร์น) ก่อเหตุบุกรุก, ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
มีรายละเอียดดังนี้ ...
สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้ประกาศกำหนดให้ สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองชลบุรี เป็นสถานที่ศูนย์กลางในการรวมคะแนน รับมอบหีบเลือกตั้ง และดำเนินการยุบรวมหีบเลือกตั้งภายหลังปิดการลงคะแนน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้มีกลุ่มบุคคลร่วมกันบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานและขัดขวางการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังดำเนินการรับหีบเลือกตั้งจากหน่วยต่างๆ เพื่อนำไปยุบรวมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบระบุว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันนำใบรวมคะแนนดิบของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 เทศบาลเมืองแสนสุข ออกไปจากการครอบครองของทางราชการ การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามคำสั่ง และไม่สามารถดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ตามขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
เบื้องต้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งความดำเนินคดีมนัสนนันท์ กับพวก
โดยกล่าวหาในความผิดฐานบุกรุก, ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เวลาต่อมา มีรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ นางสาวเบญจพร สุขสว่าง ซึ่งได้มีพฤติการณ์กระทำการเปิดหีบเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในความผิดฐาน เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และความผิดฐานบุกรุก เหตุเกิดที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี
.
ซึ่งข้อหาดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี