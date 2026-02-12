รพ.สัตว์ทองหล่อ ส่งมอบของขวัญวาเลนไทน์สุดซึ้ง คืนการมองเห็นให้สัตว์เลี้ยงสูงวัยด้วยเทคโนโลยีสลายต้อกระจก PHAECO คืนโลกใบใหม่ให้ "น้อง" ได้เห็นหน้าเจ้าของอีกครั้ง

กรุงเทพมหานคร – สำหรับคนรักสัตว์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขหรือแมวสูงวัย คงไม่มีของขวัญชิ้นใดล้ำค่า และมีความหมายไปกว่าการได้เห็นสมาชิกสี่ขาแสนรักมีสุขภาพที่แข็งแรง และกลับมามีดวงตาที่สดใสอีกครั้ง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ (Thonglor Pet Hospital) ผู้นำด้านการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงผ่านแนวคิด “น้องไม่ได้ดื้อ…น้องแค่มองไม่ชัด” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะต้อกระจกในสัตว์เลี้ยงที่มักถูกละเลย โดยมอบโอกาสครั้งสำคัญให้ พวกเขาได้กลับมามองเห็นใบหน้าเจ้าของอย่างชัดเจนอีกครั้ง อันถือเป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่อยากมอบช่วงเวลาอันล้ำค่าให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของได้ร่วมกันสร้างภาพความทรงจำที่แจ่มชัดใน “อีกครึ่งชีวิต” ที่เหลืออยู่ร่วมกัน พร้อมเชื่อมโยงสายใยความผูกพันให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นในทุกช่วงเวลา
สพ.ญ. กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปิดเผยถึง แคมเปญนี้ว่า “ทางโรงพยาบาลมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงสายใยความผูกพันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะเมื่อสัตว์เลี้ยงเข้าสู่กลุ่มสูงวัย ซึ่งโดยปกติจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 15 ปี แต่พบว่าสถิติการเริ่มเสื่อม ของกระจกตามักเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าหากเราปล่อยให้ความพร่ามัวจากต้อกระจก ดำเนินไปเรื่อยๆ น้องจะต้องอยู่ในโลกที่มืดมิดไปเกือบครึ่งหนึ่งของอายุขัย การตัดสินใจรักษาตั้งแต่เริ่มตรวจ พบอาการ จึงไม่ใช่เพียงแค่การดูแลสุขภาพทั่วไป แต่คือการมอบโอกาสให้เขาได้ใช้ “อีกครึ่งชีวิต” ที่เหลืออยู่ ได้อย่างมีคุณภาพที่สุด เราจึงตั้งใจให้เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นสื่อกลางในการบอกรักเพื่อคืนการมองเห็น ที่ชัดเจนให้น้องๆ ได้เห็นหน้าเจ้าของที่เขารักที่สุด และช่วยให้เจ้าของได้เห็นแววตาที่เป็นประกายสดใสของสมาชิกในครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ถือเป็นความตั้งใจของ รพ.สัตว์ทองหล่อที่อยากส่งมอบมาตรฐานการรักษาที่ดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่า และจับต้องได้จริงสำหรับทุกคนเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษา ศูนย์โรคตา ของ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยการนำเทคโนโลยี PHAECO (Phacoemulsification) หรือการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงมาใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาชั้นสูงระดับเดียวกับที่ใช้ในมนุษย์ โดยนวัตกรรมนี้ มีข้อดีที่โดดเด่นคือการทำให้เกิดแผลผ่าตัดขนาดเล็กมากจนแทบไม่จำเป็นต้องเย็บแผล หรือมีการเย็บที่น้อย ที่สุด อันช่วยลดการระคายเคืองและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังส่งผลให้สัตว์เลี้ยงฟื้นตัวได้ไว ทำให้น้อง ๆ สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติ และมองเห็นโลกใบเดิมที่สดใส ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
นวัตกรรมการผ่าตัดสลายต้อกระจก(PHAECO) เป็นการตอกย้ำความเชี่ยวชาญ ของทีมสัตว์แพทย์ รพ.สัตว์ทองหล่อ ที่มาพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า เพื่อมอบโอกาสที่เป็นไปได้ใน การมองเห็นให้กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก อีกทั้งยังเป็นเครื่องสะท้อนความเข้าอกเข้าใจเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่น้อง ๆ จะได้กลับมองเห็นและมีภาพความทรงจำ “อีกครึ่งชีวิต” ที่เหลืออยู่เคียงข้างเจ้าของอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังคงเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่สัตว์เลี้ยงทุกตัวคู่ควร ผ่านความคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อมอบเป็นของขวัญที่ยั่งยืนให้แก่คนรักสัตว์ที่ปรารถนา จะคืนโลกใบใหม่ที่สดใสให้กับเพื่อนสี่ขา โดยหวังว่าแววตาที่เป็นประกายและการกลับมาสบตากันได้ชัดเจน อีกครั้งจะเป็นคำยืนยันถึงความรักและความห่วงใยที่มีให้กันอย่างมั่นคงในทุกช่วงเวลา
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองและปรึกษาทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-079-9999
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเชื่อว่าการดูแลด้วยหัวใจและนวัตกรรมที่ทันสมัยคือคำบอกรักที่ดีที่สุด ที่มนุษย์จะมอบให้กับสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวได้ในทุกช่วงวัย