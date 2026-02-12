xs
xsm
sm
md
lg

สดุดีหัวใจครู! ผอ.พะตงฯ เสียชีวิตแล้ว หลังยอมสละชีวิตแลกตัวประกันแทนลูกศิษย์เหตุกราดยิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุดอาลัย! ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร เสียชีวิตแล้วหลังถูกยิงอาการสาหัสจากเหตุการณ์คนร้ายบุกกราดยิงและจับตัวประกันภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา

จากกรณีวานนี้ (11 ก.พ.) มีคนร้ายพยายามก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เบื้องต้นพบว่ายังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ และมีรายงานการจับครู และนักเรียนเป็นตัวประกัน

และมีรายงานว่า ผอ.เป็นคนที่ยอมเป็นตัวประกันแทนเด็กๆ เพื่อทำให้นักเรียนและบุคลากรคนอื่นๆ ปลอดภัย ถูกยิงอาการสาหัส ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายไม่พอใจครูภายในโรงเรียน

ล่าสุดวันนี้ (12 ก.พ.) เฟซบุ๊ก "Darawan Chaisuwan." ได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง ล่าสุด ผอ.เสียชีวิตแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า ”ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของท่าน ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร ผอ.พะตงประธานคีรีวัฒน์ #ข่าวจริงค่ะ ทาง สพม.สงขลา สตูล จะขอพระราชทานเพลิงศพให้ ผอ.ต่อไป"



สดุดีหัวใจครู! ผอ.พะตงฯ เสียชีวิตแล้ว หลังยอมสละชีวิตแลกตัวประกันแทนลูกศิษย์เหตุกราดยิง
สดุดีหัวใจครู! ผอ.พะตงฯ เสียชีวิตแล้ว หลังยอมสละชีวิตแลกตัวประกันแทนลูกศิษย์เหตุกราดยิง