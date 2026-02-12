เปิดข้อมูลนิติบุคคลด้อมส้ม "เฟิร์น กนกวรรณ" รายได้ 10 ล้าน กำไรล้านห้า

เปิดข้อมูลนิติบุคคลด้อมส้ม "เฟิร์น กนกวรรณ" แกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มนับใหม่ชลบุรี ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน พบปีล่าสุดรายได้กว่า 10 ล้าน กำไรกว่า 1.5 ล้านบาท
วันนี้ (12 ก.พ.) จากกรณีที่ น.ส.กนกวรรณ สร้อยสน หรือเฟิร์น ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน หรือด้อมส้ม เป็นแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มนับใหม่ชลบุรี เคลื่อนไหวเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นับคะแนนใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี หลังนายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย อดีต รมว.แรงงาน ชนะการเลือกตั้ง ปรากฏว่าเพจเฟซบุ๊ก จักรวาลด้อมส้ม โพสต์ภาพและประวัติของสาวร่างท้วมคนนี้ โดยมีข้อความทั้งหมดว่า "#ทุกคนคะ ประวัติไม่ธรรมดา เฟิร์น กนกวัลย์ วีรสตรีด้อมส้ม พี่เฟิร์น บ้านอยู่ชลบุรีเขต 2 แต่ทนไม่ได้ที่เขต 1 พรรคส้มแพ้จึงอาสาข้ามเขตมาช่วยด้วยหัวใจ พี่เฟิร์น เป็นหัวคะแนนธรรมชาติ เป็นด้อมฟ้ารักพ่อ DNA ด้อมส้ม100% พี่เฟิร์นทำธุรกิจช่วยเหลือคนยากจน เปิดบ้านกนกทรัพย์ขายสินค้าเงินผ่อน และให้กู้ยืมเงินลงทุน ใครกังวลเรื่องเสียภาษีหรือไม่ ทำถูกกฎหมายมั้ย ไม่ต้องกังวลพี่เฟิร์นเสียสละรับความเสี่ยงเอง เพื่อให้คนยากจนได้มีเงินและสินค้าไปใช้ อนาคตทางการเมือง พี่เฟิร์นมีความสนใจ แต่ตอนนี้ยังมีจุดบกพร่อง กำลังพิจารณาตัวเองว่าเหมาะสมหรือไม่ ไม่อยากให้พรรคใดที่เราไปอยู่ด้วยมีข้อกังขาจากตัวเรา"
กระทั่งเพจเฟซบุ๊ก เจ๊จุก คลองสาม โพสต์ภาพของสำนักข่าวช่องหนึ่งพร้อมข้อความว่า "พร็อบมาไวมาก!!! เสื้อสกรีนมาเรียบร้อย เหมือนวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่คืนที่แพ้เลือกตั้ง ตำรวจสอบสวนกลางต้องมาละ สันติบาลต้องเข้าด่วนๆ" ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางเพจจะแคปภาพสำนักข่าวชื่อดังของประเทศไทยพร้อมภาพของสาวคนดังกล่าวถ่ายภาพยืนคู่กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคส้ม ด้วยข้อความว่า "ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่า กนกวรรณ สร้อยสน อาชีพ ปล่อยกู้นอกระบบผ่านการผ่อนของ ทำมาหากินบนหลังคน เก็บดอกเบี้ยแพงหูฉี่ มึงอยากเกิดเดี๋ยวเจ๊เปิดให้ค่ะ" และทางเพจยังโพสต์ลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมภาพแคปลงมาบนโลกออนไลน์ "สรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบงก์ชาติ ตำรวจสอบสวนกลาง ควรลงมาตรวจสอบธุรกิจ... ของ ...เฟิร์น กนกวรรณ คนนี้หน่อยไหม? ทำนาบนหลังคน เก็บดอกอย่างแพง ที่สำคัญไม่เสียภาษีใดๆ ทั้งสิ้น งุบงิบทำกันแบบเทาๆ ไหนๆ เขาก็หาแสงขนาดนี้ รออะไรล่ะคะ"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ น.ส.กนกวรรณ สร้อยสน ระบุว่าทำงานอยู่ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกทรัพย์ 2456 ผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกทรัพย์ 2456 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0203566001501 จดทะเบียนจัดตั้ง 4 เม.ย. 2566 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ขอสงวนเลขที่) หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป วัตถุประสงค์ การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ประกอบด้วย นางสาวกนกวรรณ สร้อยสน ลงหุ้นด้วยเงินสด จำนวน 2,990,000.00 บาท และนายธเนศ ทองขัน ลงหุ้นด้วยเงินสด จำนวน 10,000.00 บาท มีข้อมูลงบการเงิน ดังนี้
ปี 2566 มีรายได้รวม 1,789,030.72 บาท ขาดทุนสุทธิ 71,934.08 บาท
ปี 2567 มีรายได้รวม 10,147,035.87 บาท กำไรสุทธิ 1,553,997.42 บาท