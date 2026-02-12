นักรณรงค์เพื่อสัตว์ FACT จัดกิจกรรมสร้างสรรค์กลางเชียงใหม่ ชวนสังคมตระหนักถึงความสำคัญของ “ไข่ไก่ปลอดกรง” ในเอเชีย

ผู้อำนวยการ FACT ประเทศไทย นำทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจสอบความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการผลิตไข่ไก่แบบไม่ขังกรงของเครือโรงแรมระดับโลก ชี้เป็นบทบาทสำคัญของภาคธุรกิจในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในระดับภูมิภาคเอเชียให้ทัดเทียมสากล
เมื่อวันที่10 ก.พ. กลุ่มนักรณรงค์และอาสาสมัครเพื่อสัตว์จาก Farmed Animal Compliance Thailand หรือ FACT จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมส่งเสริมความเข้าใจถึง ความสำคัญของการจัดหาไข่ไก่ปลอดกรง (Cage-Free Eggs) และบทบาทของภาคธุรกิจบริการระดับโลกในการยกระดับ มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของคำมั่นสัญญาดังกล่าว ตามที่เคยประกาศไว้
กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสื่อสารต่อสาธารณชนเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาไข่ไก่ปลอดกรงของภาคธุรกิจระดับนานาชาติ พร้อมสะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมอาหารและบริการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของแม่ไก่ ในระบบกรงตับ ซึ่งยังคงเป็นข้อจำกัดต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ สีสันการรณรงค์กลางเมืองเชียงใหม่ กลุ่มอาสาสมัครเพื่อสัตว์จาก FACT สวมหน้ากากไก่และจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ในหลายพื้นที่สำคัญ ของเมืองเชียงใหม่ อาทิ บริเวณถนนช้างคลาน หน้าพื้นที่โรงแรม การรณรงค์ผ่านรถตุ๊กตุ๊กในช่วงเวลาเร่งด่วน และการลงพื้นที่ย่านตลาดไนท์บาซ่า โดยกิจกรรมไฮไลต์ได้แก่
แฟลชม็อบหน้ากากไก่ บริเวณถนนช้างคลาน หน้าโรงแรมแมริออท เพื่อสื่อสารไปยังเครือโรงแรมถึงเป้าหมายการจัดหาไข่ไก่ปลอดกรง 100% ภายในปี 2025 ที่เครือโรงแรมได้ประกาศไว้
ตุ๊กตุ๊กสะท้อนภาพจริง กลุ่มม๊อบหน้ากากไก่นั่งเบียดเสียดกันบนรถตุ๊กตุ๊กที่แล่นไปทั่วเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อสะท้อนสภาพความแออัดและข้อจำกัดของแม่ไก่ในระบบกรงตับ (Battery Cages) ซึ่งจำกัดการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การขยับปีกหรือการเกาะคอน
การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มอาสาสมัครและม๊อบหน้ากากไก่ร่วมแจกใบปลิวข้อมูลหลายภาษาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในย่านตลาดไนท์บาซ่า เพื่อชวนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการผลิตที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้สัญจรไปมา
“กิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่เราต้องการชี้ให้เห็นบทบาทของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ที่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับ
มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ในระดับภูมิภาคที่ดีขึ้นได้” สุภาภรณ์ คิดกล้า ผู้อำนวยการ FACT ประเทศไทย กล่าว
ก้าวสำคัญระดับภูมิภาค
กิจกรรมรณรงค์ในเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรพันธมิตรจากหลายประเทศร่วมกันผลักดันความโปร่งใสและการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาไข่ไก่ปลอดกรง อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
FACT มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สากลยอมรับ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนและติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านแฮชแท็ก #HelpMarriottFindAsia บนโซเชียลมีเดีย หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.helpmarriottfindasia.com/home