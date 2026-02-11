ทภ.2 แจงทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าพื้นที่ศรีสะเกษ สาหัสขาขาด 1 นาย เจ็บเล็กน้อย 2 นาย

กองทัพภาคที่ 2 แจงทหารเหยียบทุ่นระเบิดชายแดนศรีสะเกษ บาดเจ็บสาหัสขาซ้ายขาด 1 นาย บาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย ระหว่างปฏิบัติภารกิจกวาดล้างและพิสูจน์ทราบพื้นที่ภายในเขตควบคุมของหน่วย เผยเป็นระเบิดที่หลงเหลือจากการสู้รบ
เมื่อเวลา 18.20 น. วันที่ 11 ก.พ.69 กองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.40 น. ระหว่างปฏิบัติภารกิจกวาดล้างและพิสูจน์ทราบพื้นที่ภายในเขตควบคุมของหน่วย เพื่อสถาปนาความมั่นคงและความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการ
รายงานระบุว่า พลทหารปริวัตร์ มีมานะ กำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 132 ประสบเหตุเหยียบวัตถุระเบิด เป็นเหตุให้ขาซ้ายขาด และขาขวามีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ อาการสาหัส ขณะเดียวกันมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบเอกปราโมทย์ ดีภักดิ์ และพลทหารจักรพงษ์ โพธิ์เมือง
ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยได้ดำเนินการปฐมพยาบาลตามหลักการช่วยชีวิตในสนามรบทันทีและเร่งลำเลียงส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร่งด่วน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาพยาบาล การดูแลสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัว
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งได้สั่งการ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก ตลอดจนประสานหน่วยงานด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่อย่างเป็นระบบ
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตยและความปลอดภัย ของประชาชนตามแนวชายแดนด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และยึดมั่นในความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไปโดยทันที