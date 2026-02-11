นักเขียนดัง ซัดพฤติกรรมด้อมส้ม ชี้แกนนำต้องรับผิดชอบ ปมร้องขอนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ

ปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนคนดัง วิจารณ์พฤติกรรมผู้สนับสนุนพรรคสีส้ม ระบุการแบ่งแยกและใช้ถ้อยคำรุนแรงฝังรากลึกมาตั้งแต่ม็อบในอดีต พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเรียกร้องให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ
วันนี้ (11 ก.พ.) เฟซบุ๊ก Padipon Apinyankul หรือ นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้สนับสนุนพรรคการเมืองสีส้ม โดยระบุว่าที่ผ่านมามีหลายฝ่ายตักเตือนเรื่องการด้อยค่าผู้อื่นและการใช้ถ้อยคำรุนแรง แต่กลับถูกมองว่าเป็นฝ่ายผิดเสียเอง เขามองว่าปัญหาดังกล่าวมีจุดเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตที่ปลูกฝังการสื่อสารแบบเผชิญหน้าและหยาบคาย จนกลายเป็นนิสัย พร้อมยกตัวอย่างกรณีการแบ่งแยกพื้นที่และประชาชนหลังการเลือกตั้ง ทั้งการกล่าวอ้างว่าคนบางจังหวัดหรือบางเขตมีความฉลาดกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งสะท้อนมุมมองแบบแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยถูกโจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรง หลังออกมาแสดงความเห็นเรื่องการชุมนุมในช่วงโควิดที่ผ่านมา
นายปฏิพลยังแสดงความเห็นต่อกระแสเรียกร้องให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ โดยมองว่าปัญหาความบกพร่องเกิดขึ้นเพียงบางหน่วยและควรแก้ไขเป็นจุด ๆ ไม่ควรขยายผลจนกระทบภาพรวมทั้งประเทศ พร้อมเปรียบเทียบว่าเมื่ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเสียหาย ก็ควรแก้เฉพาะส่วนนั้น ไม่ใช่รื้อทั้งหมด เขาตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการนับคะแนนใหม่หลายครั้งแต่ผลไม่เปลี่ยนแปลง อาจยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้น พร้อมทิ้งท้ายว่าแกนนำพรรคควรมีส่วนรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมการสื่อสารของผู้สนับสนุน และควรส่งเสริมการใช้ถ้อยคำสุภาพกับผู้เห็นต่าง เพื่อสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่มีอารยะมากขึ้น