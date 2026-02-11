เปิดประวัติ! หญิงชุดขาวเกาะติดนับคะแนน “ชลบุรี เขต 1” เฟิร์น กนกวัลย์ ที่แท้เจ้าแม่เงินผ่อน-ปล่อยกู้

ท่ามกลางเหตุการณ์ตึงเครียดหลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 ที่ชลบุรี เขต 1 ซึ่งประชาชนบางส่วนล้อมรถบรรทุกหีบเลือกตั้งจากข้อสงสัยผลคะแนน หญิงสาวชุดขาวผู้เกาะติดการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดกลายเป็นที่จับตา ล่าสุดเพจดังเปิดเผยประวัติ ระบุชื่อ “เฟิร์น กนกวัลย์” พร้อมบทบาทและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
จากกรณีบรรยากาศการเลือกตั้งปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขต 1 ภายหลังปิดหีบเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 69 เกิดเหตุการณ์ประชาชนบางส่วนแสดงความไม่พอใจต่อผลคะแนนเลือกตั้งที่มองว่า “ไม่สมเหตุสมผล” จนเกิดภาพการล้อมรถบรรทุกหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นวันเดียวกัน เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ และถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
กระแสบนโซเชียลมีเดียร้อนแรงขึ้นทันที โดยแฮชแท็ก #ชลบุรีเขต1 และ #นับใหม่ทั่วประเทศ พุ่งติดเทรนด์ X ภายในเวลาอันสั้น สะท้อนเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งที่ต้องการความชัดเจนและความโปร่งใสในการนับคะแนน
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว สายตาของสื่อมวลชนและผู้ติดตามข่าวสารจำนวนมากกลับโฟกัสไปที่หญิงสาวร่างท้วมในชุดสีขาว ซึ่งปรากฏตัวเกาะติดการทำงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด โดยมีรายงานว่าเธอเฝ้าสังเกตการณ์การนับคะแนนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ด้วยท่าทีจริงจัง และการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกต
ก่อนหน้านี้ สื่อหลายสำนักได้นำเสนอภาพและบทบาทของหญิงคนดังกล่าวในฐานะตัวแทนภาคประชาชนที่ออกมาเรียกร้องความโปร่งใส กระทั่งล่าสุด วันนี้ (11 ก.พ.) เพจเฟซบุ๊ก “จักรวาลด้อมส้ม” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยระบุชื่อว่า “เฟิร์น กนกวัลย์” พร้อมบรรยายว่าเป็นผู้มีบทบาทสนับสนุนทางการเมือง และมีความสนใจทำงานการเมืองในอนาคต
ข้อความในโพสต์ยังกล่าวถึงภูมิลำเนา การเคลื่อนไหวข้ามเขตเลือกตั้งเพื่อช่วยติดตามสถานการณ์ รวมถึงการทำธุรกิจในลักษณะจำหน่ายสินค้าเงินผ่อนและให้กู้ยืมเงินลงทุน โดยยืนยันว่าเจ้าตัวรับความเสี่ยงเอง และไม่ต้องการให้พรรคการเมืองใดได้รับผลกระทบจากข้อกังขาที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเนื้อหาจากเพจในโซเชียลมีเดีย ซึ่งยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดจากเจ้าตัวโดยตรง ขณะที่บรรยากาศทางการเมืองในพื้นที่ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นความโปร่งใสของกระบวนการนับคะแนนที่กลายเป็นกระแสถกเถียงในวงกว้าง
สถานการณ์ที่ชลบุรี เขต 1 จึงไม่เพียงเป็นการแข่งขันทางการเมืองในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนความตื่นตัวของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้ง และบทบาทของโซเชียลมีเดียในการขยายประเด็นสู่สาธารณะในเวลาอันรวดเร็ว.