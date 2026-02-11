ด่วน! ตร.คุมสถานการณ์ได้แล้ว เหตุจับตัวประกันในโรงเรียน ทุกคนปลอดภัย

ความคืบหน้าเหตุชายวัย 18 ปี ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน เหตุเกิดเมือ่เวลาประมาณ 16.45 น.วันที่ 11 ก.พ.
ล่าสุด เมื่อเวลา 18.44 น.ที่ผ่านมา เพจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ข้อความว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุและจับตัวประกันภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เป็นที่เรียบร้อย ตัวประกันทั้งหมดปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย