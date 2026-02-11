ด่วน! ทหารไทยเหยียบกับระเบิดช่องอานม้า ขาซ้ายขาด-ขาขวาเจ็บสาหัส เร่งส่ง รพ.ด่วน

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 11 ก.พ. 69 กองทัพภาคที่ 2 ได้รับรายงาน ว่า มีกำลังพลหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บจากเขตเหยียบทุระเบิด ทราบชื่อ พลทหารปริวัตร์ มีมานะ กำลังพลสังกัด ร้อย.ร.132 ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณฐานปฏิบัติการ พื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานเบื้องต้นระบุว่า วัตถุระเบิดดังกล่าวคาดเป็นระเบิดเก่าที่ตกค้างจากสถานการณ์สู้รบในอดีต ซึ่งยังหลงเหลือในพื้นที่ปฏิบัติการ กระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอย่างฉับพลัน
แรงระเบิดส่งผลให้ขาซ้ายของกำลังพลดังกล่าวขาด ส่วนขาขวาได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉีกขนาดใหญ่ อาการจัดอยู่ในขั้นสาหัส เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป