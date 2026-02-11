ระทึกหาดใหญ่! คนร้ายบุกยิง รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับครู-นักเรียนเป็นตัวประกัน

คนร้ายบุกยิงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่ จับครู-นักเรียนบางส่วนเป็นตัวประกัน ยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บแน่ชัด ตำรวจเข้าปิดล้อม เร่งอพยพครู-นักเรียนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย
วันที่ 11 ก.พ.เวลาประมาณ 16.45 น. เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้
เบื้องต้นทราบว่า คนร้ายได้เข้าไปภายในพื้นที่โรงเรียนในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน แล้วใช้อาวุธปืนยิงภายในอาคารเรียน สร้างความแตกตื่นให้กับครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ภายหลังเกิดเหตุ คนร้ายได้ควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน ขณะที่ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ ไม่สามารถออกมาได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยกู้ภัย ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์ พร้อมเร่งอพยพครูและนักเรียนที่อยู่ในจุดปลอดภัยออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ประสานฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจากับคนร้าย เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยสันติ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ และสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ และติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างเป็นทางการเท่านั้น