ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน แนะอดีต สส.แก้วตาให้ไปฆ่าตัวตาย

แก้วตา ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน เจอผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ไล่ให้ไปฆ่าตัวตาย อ้างง่ายที่สุดแล้วดับความเสียใจ เจ้าตัวดึงสติ มันไม่ใช่แค่คำคมบนหน้าจอ แต่เป็นประโยคที่เคยพรากชีวิตคนจริงๆ
วันนี้ (11 ก.พ.) เฟซบุ๊ก "ธิษะณา ชุณหะวัณ - แก้วตา - Tisana Choonhavan" ของ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน แคปหน้าจอผู้สนับสนุนพรรคประชาชนรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า "น่าสงสารคนผิดหวัง เสียใจมากก็ไปฆ่าตัวตายครับ มันง่ายที่สุดแล้วในการดับความเสียใจ ไม่ใช่ออกมาเห่าหอนเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวก มันดูทุเรศ" ทำให้ น.ส.ธิษะณา ระบุว่า
"การไล่ให้ใคร ‘ไปฆ่าตัวตาย’
มันไม่ใช่แค่คำคมบนหน้าจอ แต่เป็นประโยคที่เคยพรากชีวิตคนจริง ๆ
ในประเทศไทย ทุกปีมีผู้เสียชีวิตเพราะการฆ่าตัวตายมากกว่า 5,000 คน —เฉลี่ยประมาณ 15 คนต่อวัน
และมีผู้พยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 30,000 ครั้งต่อปี
นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หรือ ‘วิจารณ์แรง ๆ’
นี่คือชีวิตของผู้คนที่กำลังเจ็บอยู่จริง ๆ
และของครอบครัวที่ต้องทนทุกข์เพราะความสูญเสียแบบไม่มีวันกลับ
สำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้า—ซึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่ไทยมีมากกว่า 1.5 ล้านคน—คำพูดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
มันกระตุ้นความกลัว กระตุ้นความเจ็บปวด
และสำหรับบางคน…มันอาจเป็นประกายสุดท้ายของความสิ้นหวัง
การใช้ประโยค ‘ไปฆ่าตัวตาย’
ไม่ใช่ข้อโต้แย้งทางเหตุผล
ไม่ใช่คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
แต่เป็นการเหยียบย่ำบาดแผลของคนเป็นล้าน
ถ้าคุณจะโกรธ จะไม่เห็นด้วย จะวิจารณ์—
ก็วิจารณ์ด้วยคำพูดที่ไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นเลยค่ะ"