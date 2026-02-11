ทศวรรษแห่งเกียรติยศ: สถาบันขงจื่อ AU เปิดตัวศูนย์สอบดิจิทัลมาตรฐานสากล พร้อมประกาศมอบทุนการศึกษาจำนวนมาก เพื่อสร้างโอกาสแห่งอนาคต

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) จัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (CIAU) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จอห์น ที่ 23 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จรอบทศวรรษของการเป็นสะพานเชื่อมโยงทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยกระดับวิสัยทัศน์: เปิดตัวศูนย์สอบ HSK ระบบออนไลน์ ณ วิทยาเขตหัวหมาก
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การศึกษาในยุคดิจิทัล สถาบันขงจื่อฯ ได้ประกาศเปิดตัว ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบออนไลน์ ณ วิทยาเขตหัวหมาก อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศูนย์สอบเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ทำไมต้องเลือกสอบกับเรา
• นวัตกรรมการสอบที่เหนือกว่า: ระบบการสอบออนไลน์ที่แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์สอบชั้นนำทั่วโลก
• ความสะดวกสบายระดับสูงสุด: ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตหัวหมาก ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับผู้เข้าสอบทุกระดับ
• ประตูสู่โอกาสทางอาชีพและการศึกษาต่อระดับสูง: ผลสอบจากศูนย์สอบมาตรฐานสากลเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพที่ทรงพลังในการสมัครงานในบริษัทข้ามชาติและหน่วยงานรัฐบาล ตลอดจนเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา: มอบทุนการศึกษาจำนวนมากสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อฯ ยืนหยัดในพันธกิจสร้าง "บัณฑิตที่มีศักยภาพระดับโลก" ด้วยการเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจำนวนมาก ทั้งทุนระดับปริญญาและหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน
สิทธิประโยชน์และจุดเด่น:
• ทุนการศึกษาหลากหลายประเภท: ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน
• การสนับสนุนครบวงจร: ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโดยตรง
• เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง: ตอกย้ำมิตรภาพอันยั่งยืนภายใต้คำขวัญ "10 ปีแห่งความมุ่งมั่น สานสร้างอนาคตร่วมกัน"
มากกว่าการวัดระดับ คือการเปิดประตูสู่โอกาส สถาบันขงจื่อ AU พร้อมสนับสนุนผู้เข้าสอบทุกท่านด้วยโควตาทุนการศึกษาและและสิทธิพิเศษแบบครบวงจร พร้อมข้อมูลเจาะลึกเพื่อการศึกษาต่อและทำงานในระดับสากล
ช่องทางการติดต่อและรับข้อมูลสิทธิ์
ผู้ที่สนใจตรวจสอบตารางสอบ HSK และรายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่:
• Facebook: facebook.com/CI.Assumption
• Line Official: @ciau
• โทรศัพท์: 0-2783-2222 ต่อ 2070
• สถานที่ติดต่อ: สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ