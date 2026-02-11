เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สมุทรสงคราม นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2569” โดยนางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
งานดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2569 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ทุกวัน ภายใต้แนวคิด “กินส้มโอดี มีเฮง มหามงคล ปีม้าทอง” มุ่งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะ “ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” ซึ่งเป็น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ควบคู่การกระตุ้นการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน
นายชยชัย แสงอินทร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพออกมาจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง และช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ส้มโอขาวใหญ่ให้ผลผลิตจำนวนมากและรสชาติดี สอดคล้องกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มองว่าส้มโอเป็นผลไม้มงคล สื่อถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ จึงนิยมซื้อไปไหว้บรรพบุรุษ จังหวัดจึงใช้โอกาสนี้สร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของ ท้องถิ่น
เกษตรกรชาวสวนมากกว่า 50 ร้าน มีปริมาณผลผลิตหมุนเวียนตลอดการจัดงานไม่น้อยกว่า 20 ตันให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อส้มโอคุณภาพจาก สวนในราคาที่เหมาะสม พร้อมกิจกรรมสร้างสีสัน อาทิ การประกวดส้มโอขาวใหญ่ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือน้ำหนัก 1.40-1.60 กิโลกรัม และ 1.61-2.00 กิโลกรัม ชิงเงินรางวัลรวม 11,000 บาท ซึ่งนอกจากยกระดับมาตรฐานสินค้าแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามยังได้นำสินค้าจากกลุ่มโอทอปและวิสาหกิจชุมชนกว่า 40 ร้านมาร่วมจำหน่าย เสริมมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมการสาธิตและจำหน่ายเมนูเด่นจากส้มโอและวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ยำส้มโอ ส้มโอลอยแก้ว ห่อหมกมะพร้าวอ่อนกุ้งแม่น้ำ และผัดไทยซอสมะพร้าวน้ำหอม
ด้านกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืน มีการแสดง จากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 5 วัน เข่น สลัดศรี ไห ทองคำ โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ แนนซี่ กุหลาบ ร้อย รัศมี แพรวา พัชรี ฟิวส์ ไหทองคำ หน่อย สุธิษา และปิดท้ายด้วย เต้ วัชสัณห์ เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นแหล่ง ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 12,204 ไร่ ให้ผลผลิตมากกว่า 17,793 ตันต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 634 ล้านบาท โดยส้มโอขาวใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อปี พ.ศ. 2555 สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐาน และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
จึงขอเชิญผู้สนใจไปเที่ยวชมและเลือกซื้อส้มโอดีมีคุณภาพรสชาติอร่อยเพื่อบริโภคหรือนำไปไหว้บรรพบุรุษหรือเป็นของฝากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและผู้ที่เคารพนับถือได้ในงานตามวันและเวลาดังกล่าว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยว ชิม ชอป ในงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ และของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2569 กินส้มโอดี มีเฮง มหามงคล ปีม้าทอง ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม