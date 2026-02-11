โวยมาเลเซียไม่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว รัฐมนตรีเอือมวอนเจ้าบ้านปรับทัศนคติใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมของมาเลเซีย เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นมิตรต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น หลังนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่พอใจ ไปถามทางกลับตอบไม่สุภาพ โชเฟอร์เหยียดไม่เข้าใจไม่ต้องใช้บริการ ตอนซื้อของถูกเหยียดราวติดหนี้เป็นสิบปี
วันนี้ (11 ก.พ.) นายเตียง คิง ซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมของมาเลเซีย กล่าวในระหว่างเปิดตัวแคมเปญ Mesra Malaysia แก่กลุ่มพนักงานด่านหน้าทั้งการขนส่ง โรงแรม การบิน และการท่องเที่ยว ที่สถานีรถไฟ KL Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ปรับทัศนคติให้เป็นมิตรและต้อนรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น หลังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่า ถูกชาวมาเลเซียปฎิบัติอย่างไม่เป็นมิตร ทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยกันและชาวต่างชาติ ในช่วงเดือนแรกของแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว Visit Malaysia 2026
นายเตียง กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนไม่พอใจ กับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการขาดไมตรีจิตในการให้บริการ เช่น มีกรณีนักท่องเที่ยวถูกประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ พูดจาไม่สุภาพ เมื่อสอบถามเส้นทางหรือขอความช่วยเหลือที่ตลาดและสถานีรถไฟ ขณะเดียวกัน ยังมีข้อร้องเรียนว่าคนขับรถโดยสารบางราย ต่อว่านักท่องเที่ยวที่สอบถามจุดหมายปลายทาง พร้อมบอกว่า หากไม่เข้าใจก็ไม่ต้องใช้บริการ ขอถามกลับว่า แล้วนักท่องเที่ยวจะไปไหน เดินเอาหรือ นี่คือรากของปัญหา นอกจากนี้ ยังมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีก โดยมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่า เมื่อเข้าไปในร้านเพื่อจะซื้อสินค้า กลับถูกปฏิบัติราวกับเป็นหนี้ผู้ขายมา 10 ปี
นายเตียง ยังขอให้หัวหน้าหน่วยงานและปลัดกระทรวงต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมกล่าวถึงข้อกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่บางรายมีพฤติกรรมใช้อำนาจเกินขอบเขตต่อนักท่องเที่ยว ขอให้ชาวมาเลเซียทุกคนช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ อย่าให้ภาพลักษณ์เสียหายจนผู้มาเยือนมองว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตร เราต้องเป็นมิตร ไม่เพียงต่อนักท่องเที่ยว แต่ต่อกันและกันด้วย นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่า ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศการท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีบทบาทร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยหลังเทศกาลตรุษจีน จะมีการหารือกับฝ่ายบริหารศูนย์การค้าทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีก
รมว.ท่องเที่ยวของมาเลเซีย กล่าวว่า สำหรับโครงการ Mesra Malaysia มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างจริงใจในกลุ่มพนักงานด่านหน้า ทั้งภาคขนส่ง โรงแรม การบิน และการท่องเที่ยว จุดแข็งของมาเลเซียไม่ได้มีเพียงความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาหาร ศิลปะ ประเพณี รวมถึงความงดงามทางธรรมชาติและการเข้าถึงที่สะดวก สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทัศนคติของชาวมาเลเซียที่สุภาพ อบอุ่น และพร้อมช่วยเหลือเสมอ
สำหรับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว Visit Malaysia 2026 (VM2026) เปิดตัวโดยนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 6 ม.ค. โดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ 47 ล้านคน เพื่อผลักดันให้มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก พร้อมสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงในทุกรัฐ