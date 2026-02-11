“กินดี” เปิดตัวผงปรุงเมนูซีรีส์อีสาน พร้อมจับมือ “หม่ำแซ่บ” สร้างรสชาติใหม่แห่งครัวไทย

แบรนด์ “กินดี” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในซีรีส์ผงปรุงเมนูสำเร็จรูปภาคอีสาน พร้อมจับมือกับแบรนด์ “หม่ำแซ่บ” สร้างสรรค์รสชาติใหม่แห่งครัวไทย ที่ผสานความสะดวกในการปรุงเข้ากับรสชาติอีสานแท้ๆ ได้อย่างลงตัว
การเปิดตัวในครั้งนี้ แบรนด์ กินดี x หม่ำแซ่บ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผงปรุงและผงน้ำจิ้มสำเร็จรูป รวมทั้งหมด 4 รายการ โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ คือ ผงน้ำยำปลาร้า กินดี x หม่ำแซ่บ ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมและรสปลาร้าคุณภาพ แซ่บกลมกล่อมแบบอีสานแท้ ถ่ายทอดรสชาติดั้งเดิมแบบอีสานแท้ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ผงน้ำจิ้มสำเร็จรูปอีก 3 รายการที่พัฒนาให้เหมาะกับทุกมื้ออาหารของคนไทย ได้แก่
• ผงน้ำจิ้มแจ่ว: รสชาติแซ่บกลมกล่อม หอมกลิ่นข้าวคั่วเน้นๆ
• ผงน้ำจิ้มซีฟูด: แซ่บซี้ด หอมกลิ่นมะนาว
• ผงน้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่าง: รสชาติกลมกล่อม จิ้มอะไรก็อร่อย
การรวมผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รายการภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ “กินดี” ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยยุคใหม่ ให้สามารถสร้างสรรค์เมนูแซ่บอร่อยได้ง่าย ครบ และสะดวกในทุกโอกาส
“การร่วมมือกับหม่ำแซ่บครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรสชาติที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร โดยคำนึงถึงความสะดวกในการปรุงอาหารของคนไทยในทุกมื้อ” คุณธีรดา หอสัจจกุล ผู้บริหารแบรนด์ “กินดี” กล่าว พร้อมเสริมว่า “เราต้องการทำให้ผู้บริโภคสามารถสร้างสรรค์เมนูแซ่บๆ ที่อร่อยเหมือนทำเองที่บ้านในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรุงหลายชนิด”
ทั้งนี้ แบรนด์ “กินดี” ได้จัดงานเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการ กับงาน “กิน แซ่บ ทำ ถึง” ณ ห้างเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหม่ำ จ๊กมก ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ “หม่ำแซ่บ” เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมกิจกรรมไฮไลต์โชว์ทำอาหารบนเวที ถ่ายทอดเมนูอีสานรสแซ่บจากผลิตภัณฑ์ผงปรุงเมนูซีรีส์ กินดี x หม่ำแซ่บ ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความง่าย อร่อย และรสชาติแบบต้นตำรับ สร้างสีสันและความคึกคักตลอดการจัดงาน
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้บริโภคจำนวนมาก สะท้อนถึงกระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ผงปรุงสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยยุคใหม่ ซึ่งต้องการความสะดวกควบคู่กับรสชาติจัดจ้านแบบไทยแท้
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ 7-Eleven, Big C, CJ More, Gourmet, Foodland และ Lawson 108 รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopee และ Lazada
Shopee: https://shopee.co.th/goodeats
Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/good-eats/
สามารถติดตามรายละเอียดสินค้า กิจกรรม และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก “Kindee” ที่ https://www.facebook.com/kindeethaifood/