มิซูโน กอล์ฟ ไทยแลนด์ จัดงานขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ “Iceberg Experience Day” มอบประสบการณ์กอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตัวแทนแบรนด์ มิซูโน กอล์ฟ ไทยแลนด์ (Mizuno Golf Thailand) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดงานขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ “Iceberg Experience Day” เพื่อมอบประสบการณ์ด้านกีฬากอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับพาร์ตเนอร์ โดยมี คุณพิสุทธิ์ บุนนาค รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสาริศ รัตนาวะดี กรรมการบริหาร บริษัท สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด พร้อมด้วยดารานักแสดง เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ, ติ๊ก-วิลาสินี ธัญญวิเศษศิลป์ และ มาร์ค-ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์ เข้าร่วมงานฯ ณ สนามกอล์ฟสโตนฮิลล์ (Stonehill) จังหวัดปทุมธานี