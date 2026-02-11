"ต๊ะ นารากร" จี้ "เท้ง ณัฐพงษ์" เลิกร้องไห้ แล้วมาขอโทษประชาชนที่โหวตส่ง "อนุทิน" นั่งนายกฯ

ต๊ะ นารากร จี้ “เท้ง ณัฐพงษ์” เลิกหลั่งน้ำตาขอโทษแค่ลูกพรรค แต่ควรขอโทษประชาชน หลังตัดสินใจทำ MOA หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ จนทำภูมิใจไทยเรืองอำนาจ จนย้อนกลับมาทำลายพรรคประชาชนในศึกเลือกตั้ง
วันนี้ (11 ก.พ.) เพจ “นารากร ติยายน” ของพิธีกรข่าว นักข่าว และผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 เชียงใหม่ เบอร์ 7 ได้ออกมาโพสต์เขียนบทความถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
โดยระบุว่า “ถึงคุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ดิฉันเขียนบทความนี้ถึงคุณในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่ต้องการคำขอโทษจากคุณ หลังจากเห็นคุณร้องไห้ขอโทษส.ส.เขตของคุณที่ผลการเลือกตั้งไม่ผ่าน แต่คุณยังไม่เคยขอโทษที่ตัดสินใจทำ MOA และยกมือโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี
ใช่ค่ะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ลงสมัครและพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ดิฉันยอมรับและไม่เคยคิดกล่าวโทษใคร เพราะผลทุกอย่างมาจากการตัดสินใจของตัวดิฉันเอง เมื่อดิฉันได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในเขตเลือกตั้งไม่มากพอ ดิฉันก็แพ้เลือกตั้งและสอบตก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับใคร นอกจากตัวดิฉันเอง
แต่คุณณัฐพงษ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน คุณไม่เคยยอมรับว่าการที่คุณและ ส.ส.ในพรรคของคุณ เอาคะแนนเสียงของคน 14 ล้านคนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้นเหตุให้เกิดผลการเลือกตั้งแบบนี้
คุณเป็นคนมอบโอกาสให้คุณอนุทินจัดตั้งรัฐบาลและดึงคนนอกทั้ง 3 คนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ทำให้พรรคภูมิใจไทยเรืองอำนาจและมีผลงานเข้าตาประชาชน ทั้งเรื่องคนละครึ่งพลัส และปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
ถ้าคุณยังยืนยันว่าการตัดสินใจทำ MOA เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว คุณก็ควรต้องเข้าร่วมรัฐบาล และขอดูแลกระทรวงที่สำคัญ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน ซึ่งพรรคของคุณมีข้อมูลเรื่องความไม่ชอบมาพากลมากมายในสนง.ประกันสังคม คุณไม่ควรทิ้งโอกาสนั้น และเรียกร้องให้ยุบสภา เพราะขณะนั้นสภาฯยังมีอายุเหลืออีกตั้งเกือบ 2 ปี
ถ้าพรรคประชาชนเข้าร่วมและดูแลกระทรวงแรงงานตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา พรรคของคุณน่าจะเข้าไปแก้ปัญหาประกันสังคมได้แล้ว ไม่ใช่แค่เอาข้อมูลออกมาแฉเพื่อหาคะแนนเสียง แต่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สักเรื่อง
ถ้าพรรคประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินตั้งแต่ 4 เดือนก่อน เราอาจยังไม่ต้องมีการเลือกตั้ง เพราะสภาผู้แทนฯยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบ 2 ปี มีเวลาให้พรรคประชาชนสร้างผลงานได้มากมาย
ดิฉันก็เสียใจที่ผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้ เสียใจที่พรรคประชาชนไม่ได้จำนวนส.ส.มากเพียงพอที่จะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง และได้แสดงผลงานการบริหารประเทศ
ปกติดิฉันไม่ใช่คนที่พร่ำเพ้อกับอดีตที่ผ่านมาแล้ว แต่การตัดสินใจของคุณเมื่อ 4 เดือนก่อนคือสาเหตุหนึ่งที่ผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้ และดิฉันขอเรียกร้องคำขอโทษจากคุณ”