คุกเรียบร้อย! 'นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง' ฟาดสาวส้มเปิดหีบกลางวงม็อบชลบุรี แฉกฎหมายชัดเปิดเองผิดอาญา โทษจำสูงสุด 5 ปี

นักวิเคราะห์ความมั่นคงฟาดเดือดปมสาวม็อบส้มเปิดหีบบัตรเลือกตั้งกลางวงประท้วงชลบุรี กางข้อกฎหมาย พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ยันชัด 'ดูได้แต่ห้ามแตะ' ชี้การเปิดหีบโดยพลการอ้างเจตนาดีเพื่อความโปร่งใสไม่ได้ ถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงแทรกแซงหลักฐานการเลือกตั้ง มาตรา 116 ระบุโทษหนักจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับเป็นแสน ลั่นยินดีด้วยน้องได้สิทธิติดคุกคนแรกแล้ว
จากกรณีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชนได้รวมตัวชุมนุมกันที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองชลบุรีเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเขตที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นผู้ชนะ หลังผู้ชุมนุมพบความผิดปกติในการนับคะแนนหลายจุด
ในระหว่างนั้นมีสาววัยรุ่นคนหนึ่งได้เข้าไปภายในพื้นที่ล้อมหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นของกลาง และทำการเปิดหีบ พร้อมพูดจาวิจารณ์ กกต. โดยมีเพื่อนคอยตามถ่ายคลิป
ล่าสุดวันนี้ (11 ก.พ.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Padermchai Goonpiboon" นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและอดีตนายทหารที่มีบทบาทในการให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ชี้ กฎหมายนิยามความโปร่งใสว่าคือ "การสังเกตการณ์" ไม่ใช่การเข้าไป "จัดการเอง" การอ้างเจตนาดีเพื่อตรวจสอบไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการละเว้นความผิดหากไปเปิดหีบหรือแตะต้องบัตรเลือกตั้งโดยพลการ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"#คุกเรียบร้อยแล้วหนึ่งผิดกฎหมายชัดเจน ยินดีด้วย น้องได้สิทธินั้นแล้ว
สิ่งที่ประชาชนทั่วไป “ทำได้” ✅
👀 เข้าไปสังเกตการณ์การนับคะแนนได้ ที่หน่วยเลือกตั้ง (ตราบใดที่ไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่)
📄 ดูการขานคะแนนและดูเอกสารสรุปผล (แบบ ส.ส.5/ส.ว.5) ที่ติดประกาศหน้าหน่วยได้
📝 ถ้าเห็นความผิดปกติ สามารถร้องเรียนต่อ กกต.ได้
สิ่งที่ประชาชนทั่วไป “ทำไม่ได้” ❌
🔒 เปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จแล้วเอง
✋ จับต้องบัตรเลือกตั้ง หรือเข้าไปจัดการหีบ โดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วใคร “เปิดหีบ” ได้?
👮♂️ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
⚖️ กกต. หรือศาล (เช่น กรณีมีคำสั่งให้นับใหม่/ตรวจสอบ)
ถ้าจะเปิดหีบอีกครั้ง ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้น
ไม่ใช่เปิดเพราะประชาชนขอเฉยๆ
1️⃣ เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเอง (หลังนับคะแนนแล้วหรือยังไม่นับ)
🔴 ผิดกฎหมาย
เพราะหีบบัตรเลือกตั้งถือเป็นพยานหลักฐานทางการเลือกตั้ง
การเปิดเอง = แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง
โทษโดยทั่วไป
จำคุก
หรือปรับ
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(โทษค่อนข้างหนัก เพราะกระทบความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง)
2️⃣ จับต้องบัตรเลือกตั้ง / เคลื่อนย้าย / จัดการหีบ โดยไม่ได้รับอนุญาต
🔴 ผิดกฎหมายเช่นกัน
แม้จะอ้างว่า “แค่ดู” หรือ “ไม่ได้เปลี่ยนคะแนน”
👉 แค่แตะต้องโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ ก็ถือว่าผิดแล้ว
3️⃣ แล้วถ้าอ้างว่า “ทำเพื่อความโปร่งใส” ได้ไหม?
❌ อ้างไม่ได้
กฎหมายกำหนดไว้ชัดว่า
ความโปร่งใส = สังเกตการณ์ได้
ไม่ใช่เข้าไปจัดการเอง
ถ้าพบความผิดปกติ วิธีที่ถูกต้อง คือ:
จดหลักฐาน
ถ่ายภาพ/วิดีโอ (เท่าที่กฎหมายอนุญาต)
ร้องเรียนต่อ กกต.
สรุปสั้นๆ ตรงประเด็น
✅ ดูได้ / สังเกตได้ / ร้องเรียนได้
❌ เปิดหีบเอง = ผิด
❌ จับบัตรเอง = ผิด
❌ จัดการหีบโดยไม่มีอำนาจ = ผิด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (หรือเรียกสั้นๆ ว่า พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 2561) ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป
❌แทรกแซงบัตรเลือกตั้งหรือหีบบัตรเลือกตั้ง
เข้าข่ายเมื่อ
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเอง
จับต้อง เคลื่อนย้าย ซ่อน ทำลาย หรือทำให้บัตรเสียหาย
กระทำการใดๆ ที่ทำให้การนับคะแนนไม่สุจริตเที่ยงธรรม
👉 ถือเป็นความผิดร้ายแรง
โทษ: จำคุก / ปรับ / หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภายใต้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561
👉 บุคคลทั่วไป ห้ามยุ่งกับบัตรและหีบเลือกตั้งทุกกรณี
👉 ฝ่าฝืน = ความผิดอาญาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1. การเปิดหีบหรือยุ่งเกี่ยวกับหีบ/บัตรเลือกตั้งโดยไม่ได้รับอำนาจ
- หากเปิดหรือทำให้บัตรเสียหาย/ผิดปกติ จนทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม
👉 โทษอาจเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย
มาตรา 116
❌ เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจ
ใจความกฎหมาย
ผู้ใดเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
แปลเป็นภาษาคน
ประชาชนทั่วไปไปเปิดหีบเอง ❌
อ้างตรวจสอบไม่ได้ ❌
อ้างเจตนาดีไม่ได้ ❌
โทษ
จำคุกไม่เกิน 5 ปี
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
🔹 ขัดขวางการส่งหีบหรือทำให้การส่งหีบล่าช้า
👉 โทษ จำคุก 1-10 ปี และ/หรือ ปรับ 20,000-200,000 บาท"