เพชรบุรี 10 ปีที่หยุดนิ่ง! หนุ่มเมืองเพชรแฉภาพ Street View เทียบชัดๆ เมืองไม่เปลี่ยนแต่คฤหาสน์ 'บ้านใหญ่' อลังการขึ้น

หนุ่มเมืองเพชรเปิดภาพ Google Street View เทียบชัดๆ สภาพเมืองเพชรบุรีนับทศวรรษไร้ความเปลี่ยนแปลง แซะแรงสิ่งเดียวที่อลังการขึ้นคือ 'คฤหาสน์บ้านใหญ่' หลังผลเลือกตั้งปี 69 ภูมิใจไทยผงาดกวาดเรียบยกจังหวัด วอน ส.ส. ใหม่เมื่อถอนทุนคืนแล้วช่วยหันมาพัฒนาบ้านเกิดบ้าง ทิ้งท้ายสุดเจ็บจี๊ด 'เมืองนี้เจ้าพ่อดุ' แต่ขอพูดเพื่ออนาคตครอบครัวที่ยังต้องอยู่ต่อไป
เมื่อวันที่ 9 ก.พ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "M.L. Kowpun Nuttagun" ออกมาโพสต์ข้อความเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสัญลักษณ์ผ่านภาพถ่าย เพื่อตั้งคำถามว่าในขณะที่ "บ้านใหญ่" เติบโตขึ้นอย่างมหาศาล เหตุใดความเจริญของตัวจังหวัดเพชรบุรีกลับย่ำอยู่กับที่มานับทศวรรษ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เรามาย้อนดูกันดีกว่าว่าเพชรบุรีของเรา 10 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ผมให้เพื่อนใส่ฟิลเตอร์ให้ทุกรูป เพื่อจะได้เดาได้ยากขึ้นจากคุณภาพของกล้องที่ต่างกัน ลองเดากันดูครับว่ารูปไหนปี 2558 รูปไหนปัจจุบัน แต่มันจะมีรูปหนึ่งที่ดูง่ายมาก ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้าน หรือคฤหาสน์ หรือวัง ของใคร แต่เห็นได้ชัดเลยว่า 10 ปีผ่านไปอลังการขึ้นจริงๆ
รูปทั้งหมดเป็นรูปจากอำเภอเมือง ยกเว้นรูปสุดท้ายที่มาจากอำเภอท่ายางบ้านผม จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยจริงๆ และมันเหมือนกับภาพที่ผมจำได้ 20 ปีที่แล้วตอนผมเพิ่งเกิดเลย
เอาจริงๆ ผมแทบจะไม่ได้รับผลกระทบว่าใครจะได้เป็น ส.ส.เลยนะ ผมอยู่เพชรบุรีถึงแค่อายุ 15 หลังจากนั้นก็ไปๆ กลับๆ ตลอด แล้วผมก็ใกล้เริ่มทำงานแล้ว ผมจะไม่ได้ทำงานในไทยด้วยซ้ำ แต่เพราะ พ่อ แม่ ป้า หลาน และญาติๆ หลายคนจะคงต้องอยู่ในจังหวัดนี้ต่อไปอีกนาน มันทำให้ผมไม่สนใจเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ เพราะฉะนั้นจะเลือกใคร ลองนึกถึงผลกระทบต่อคนรอบตัวด้วย
ส่วนพวกบ้านใหญ่ รู้ว่าเลือกตั้งใช้เงินไปเยอะ พอได้ตำแหน่งก็คงต้องเอาเงินคืน แต่อย่างน้อยช่วยพัฒนาอะไรๆ ให้มันดีขึ้นได้มั้ย
สุดท้ายนี้ รักลุงหนูครับ 💙 🤞
รูปทั้งหมดเอามาจาก Google Street View นะครับ ทุกคนสามารถไปดูกันได้
วิจารณ์กันอย่างสุภาพนะครับ เมืองเพชรแถวนี้เจ้าพ่อดุ"