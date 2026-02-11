คลิปนับคะแนนขณะไฟดับแต่พัดลมทำงาน ที่แท้เกิดที่นนทบุรี ส้มชนะเหตุการณ์จึงสงบดี

เจ้าของคลิปแจงแล้ว นับคะแนนเลือกตั้งขณะไฟดับแต่พัดลมยังทำงาน ไม่ได้เกิดที่ชลบุรี แต่เป็นนนทบุรี เขต 7 ซึ่งส้มชนะ เหตุการณ์จึงสงบเรียบร้อยดี
จากกรณีคลิปไวรัล เหตุการณ์นับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งหนึ่งขณะไฟดับ แสงส่องสว่างไม่เพียงพอ แต่พัดลมยังทำงานส่ายไปมา
ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความโปร่งใส กระทั่งมีการเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชลบุรี เขต 1 ซึ่งกำลังเป็นประเด็นเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่
อย่างไรก็ตามล่าสุด ผู้โพสต์คลิปดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงว่า คลิปดังกล่าวนั้นตนเป็นผู้ถ่ายเอง ในช่วงการนับคะแนนที่ จ.นนทบุรี เขต 7 ไม่ใช่ ที่ จ.ชลบุรี อย่างที่เข้าใจแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผลเลือกตั้ง นนทบุรี เขต 7 เกียรติคุณ ต้นยาง เบอร์ 1 พรรคประชาชน คะแนนนำ กวาดชัยชนะไปได้ เหตุการณ์จึงสงบเรียบร้อยดี