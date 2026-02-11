ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีชวนร่วมงานฉลองวันปีใหม่เกาหลี 'วันซอลลัล' 17 ก.พ.

MGR Online: ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม 'Happy Seollal 2026' ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลวันปีใหม่เกาหลี
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันวัฒนธรรมในเทศกาลวันปีใหม่อันมีเอกลักษณ์ของชาวเกาหลี อาทิ พิธีเซแบ (การคำนับผู้อาวุโส) รวมถึงการรับประทานซุปแป้งต๊อก และการละเล่นยุนโนรี ให้ชาวไทยได้รู้จักและสัมผัสประสบการณ์
การเฉลิมฉลองวันปีใหม่เกาหลีประจำปี 2026 จะเริ่มต้นด้วยพิธีเซแบ โดยนักเรียนชาวไทยและเกาหลีจะร่วมทำการคำนับเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณต่อผู้อาวุโส ได้แก่ ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และประธานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีในประเทศไทย รวมถึงบุคลากรสำคัญทางวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศไทย ที่คอยให้การสนับสนุนในมิตรภาพระหว่างสองประเทศมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้เชิญทีมการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากจังหวัดชุงชองเหนือ ประเทศเกาหลี อย่างวง
‘Pine Tree’ เพื่อมอบความสนุกสนานภายในงาน ผ่านการแสดงสุดพิเศษมากมาย เริ่มจากเพลง
‘บีนารี’ เพื่อเป็นการอธิษฐานให้ในปีใหม่มีแต่โชคลาภและความสงบสุข และเพลง‘โฮจอกพุงรยู’ ซึ่งบรรเลงโดยปี่แทพยองโซ รวมถึงเมดเล่ย์ทำนองเพลงอารีรัง และปิดท้ายด้วยเพลง ‘Golden’ จากKPOP Demon Hunters ซึ่งเป็นเพลงเคป๊อบเพลงแรกที่คว้ารางวัล Grammy Awards 2026
ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ได้ลองลิ้มรสความอร่อยของซุปแป้งต๊อกใส่เกี๊ยว ซึ่งเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงวันปีใหม่ และสตรอว์เบอร์รีเกาหลี พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตีแป้งต๊อก และชิมขนมอินจอลมี หรือการโยนไม้ยุดเพื่อทำนายโชคชะตาตลอดหนึ่งปี เรียกว่า ‘ยุดจอม’ และเวิร์กช็อปประดิษฐ์ภาพลายนกกางเขนและเสือ เรียกว่า ‘โฮจักโด’ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถลองสวมชุดฮันบก และเพลิดเพลินกับการละเล่นพื้นบ้านเกาหลีมากมาย อาทิ นอลตวีกี (กระโดดกระดานหก) เชกี (เตะเชกี) และทูโฮ (ปาลูกศร) แล้วส่งท้ายการเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมจับรางวัลสุดพิเศษ ซึ่งเต็มไปด้วยของขวัญมากมายที่สื่อถึงความเป็นประเทศเกาหลี
ชาวไทยทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามลำดับการสมัครเข้าร่วม โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง เฟซบุ๊ก (@koreanculturalcenterTH) และ อินสตาแกรม (@kccthailand) ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี.