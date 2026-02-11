ปัตตานีสั่งเฝ้าระวัง!! พบแมงกะพรุนพิษหัวขวดเกลื่อนหาด แนะวิธีรับมือ-ห้ามใช้น้ำจืดล้างแผลเด็ดขาด

ทช.แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหลังพบกองทัพแมงกะพรุนหัวขวดบุกหาดดังยะหริ่ง ย้ำวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ราดน้ำส้มสายชู-ห้ามใช้น้ำจืด เผยหากสัมผัสอาจปวดแสบปวดร้อนขั้นรุนแรง
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แมงกะพรุนพิษ บริเวณหาดตะโละสะมิแล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หลังได้รับแจ้งจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
จากการสำรวจพบแมงกะพรุนพิษชนิดหัวขวด จำนวน 33 ตัว ในระยะทางความยาวชายหาดประมาณ 200 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่งดลงเล่นน้ำชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และมอบน้ำส้มสายชูให้ตัวแทนชุมชนไว้ใช้สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นหากพบผู้ได้รับผลกระทบจากแมงกะพรุนพิษ
รู้จัก “แมงกะพรุนพิษหัวขวด”
แมงกะพรุนพิษหัวขวดมีพิษรุนแรง การสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน ผื่นแดง และในบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ราดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำส้มสายชูทันที
- ห้ามใช้น้ำจืดล้างแผล
- ห้ามขยี้หรือถูบริเวณที่สัมผัส
- รีบนำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง