พูดตรงๆ ไม่เกรงใจ! จี้หยุดใช้ ปชช.เป็นเครื่องมือ แฉขบวนการปั่นเฟกนิวส์ทำลายความชอบธรรมรัฐบาลใหม่

จบที่กฎหมายไม่ใช่การโวยวาย! ชาวเน็ตฉะยับกลุ่มคนไม่ยอมรับความจริง จ้องขุดเศษเสี้ยวข้อผิดพลาดมาปั่นหัวคนไทยให้มองว่าเลือกตั้งไม่โปร่งใส ระบุชัดคือเกมการเมืองหวังดิสเครดิตฝ่ายชนะก่อนเริ่มทำงาน ยกเคสปทุมธานีเขต 7 เป็นบทเรียน ตรวจแล้วจบแต่คนปั่นเงียบกริบ เตือนอย่าลบค่าเสียงประชาชนเพียงเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์พวกพ้อง
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Samart Tubsrinual" ได้ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิกลุ่มคนที่พยายามขยายผลความผิดพลาดเล็กน้อยในการเลือกตั้งให้กลายเป็นประเด็นระดับประเทศ ผู้โพสต์เรียกร้องให้สังคมเดินหน้าด้วยความจริงและกฎหมาย หากสงสัยให้เอาหลักฐานมาสู้กัน ไม่ใช่ใช้การโวยวายหรือข่าวลือมาทำลายระบบประชาธิปไตยเพียงเพื่อหวังผลทางการเมือง ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ขอพูดแบบไม่เกรงใจนะ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งรอบนี้ ไม่ใช่ “ความจริงที่ค้นพบ” แต่มันคือ #ความวุ่นวายที่ถูกขยายจนเกินขนาด ความผิดพลาดเฉพาะจุด ถูกยกระดับเป็นวิกฤตระดับชาติ ไม่ใช่เพราะมันใหญ่จริง แต่เพราะมีคน “ตั้งใจทำให้มันดูใหญ่”
และสิ่งที่โดนเหยียบย่ำที่สุด ไม่ใช่หน่วยเลือกตั้ง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แต่คือ #ความหมายของเสียงประชาชนทั้งประเทศ การเลือกตั้งที่มีคนเกี่ยวข้องกว่าห้าสิบล้านชีวิต มีเกือบแสนหน่วย มีทั้งคน ทั้งระบบ ทั้งเวลา ทั้งแรงกดดัน ใครก็ตามที่บอกว่า
“ต้องเป๊ะทุกจุด ไม่มีคลาดเคลื่อนแม้แต่หน่วยเดียว” คนนั้นไม่เข้าใจโลกจริง หรือไม่ก็แกล้งไม่เข้าใจ บางหน่วยนับช้า บางแห่งรายงานผิด บางช่วงระบบรวน นี่คือ #ความบกพร่องของกระบวนการไม่ใช่ หลักฐานของการโกง ถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาตรวจสอบไปเปิดหีบนับใหม่เดินตามกฎหมายให้สุดทางไม่มีใครค้าน แต่สิ่งที่รับไม่ได้คือการเอาปัญหาบางหน่วยไปตีขลุมว่า “ทั้งประเทศโกง” นี่ไม่ใช่การตรวจสอบ แต่มันคือการ #ลบค่าของเสียงประชาชนหลายสิบล้านคน ผู้แพ้บางกลุ่มไม่ยอมรับความจริง เลือกหยิบเศษเสี้ยวของข้อผิดพลาดไปผสมข่าวลือปั่นอารมณ์สร้างอุปทานหมู่ในโซเชียลให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่ไม่มีหลักฐานรองรับ ผลลัพธ์คืออะไร? ฝ่ายที่ชนะต้องเสียเวลาไล่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ทีละพื้นที่ แทนที่จะได้เดินหน้าทำงาน ปทุมธานีเขต 7 ก็เห็นแล้ว ตรวจแล้วจบ ขอโทษกันแบบเสียมารยาท แล้วก็เงียบ อีกหลายพื้นที่ที่พยายามปั่น ก็ “ไม่ขึ้น” คำถามคือ
ถ้ามีการโกงระดับ “พลิกประเทศ” จริง มันจะเกิดขึ้นได้ไหม ในยุคที่ภาคประชาชนเข้มแข็งขนาดนี้ กล้องเต็ม ข้อมูลเต็ม คนจับตาเต็ม คำตอบคือ แทบเป็นไปไม่ได้ ทุกคนรู้ แต่บางคนยังเลือกจะปั่น เพราะเป้าหมายไม่ใช่ความจริง แต่คือ #การดิสเครดิตผลเลือกตั้ง ทำลายความชอบธรรม ก่อนรัฐบาลใหม่จะได้เริ่มหายใจ
พูดให้ชัด นี่ไม่ใช่การปกป้องประชาธิปไตย นี่คือ #การเมืองล้วนๆ ใครมีข้อสงสัยจริงเอาหลักฐานมาเดินตามกฎหมายสังคมพร้อมฟัง แต่ใครที่เอาความผิดพลาดเล็กน้อยไปทับเสียงทั้งประเทศแล้วเรียกตัวเองว่า “ฝ่ายตรวจสอบ” ผมขอพูดตรงๆ คุณไม่ได้กำลังปกป้องประชาชนคุณกำลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือสุดท้ายแล้วการเมืองก็ยังเป็นการเมืองไม่สวย ไม่ใส ไม่บริสุทธิ์อย่างที่ใครพยายามขาย และประเทศนี้จะเดินต่อด้วยความจริงไม่ใช่ด้วยเสียงโวยวาย"