หมอเอกเปิดโปง! เครือข่าย 3 ประสานกุมอำนาจ สปสช.-สมัชชาสุขภาพฯ ทำ รพ.รัฐทั่วประเทศขาดทุนย่อยยับ

'หมอเอก' เปิดโปงเครือข่ายอำนาจ 3 ประสาน แฉพิรุธกลุ่มบุคคลสวมหมวกหลายใบ ทั้งคุมนโยบาย-กุมงบ สปสช.-นั่งบริหาร NGO ส่อพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน กินรวบงบประมาณสุขภาพชาติแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งคำถามแรง เหตุใดมูลนิธิเครือข่ายเงินเต็มกระเป๋า แต่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศกลับถังแตกและขาดสภาพคล่องอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หมอเอก" เป็นนักการเมืองและนายแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของ "กลุ่มแพทย์ชนบทและภาคี NGOs" ที่เข้าไปกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในกลไกสุขภาพของรัฐ จนเกิดคำถามเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ท่ามกลางวิกฤตการเงินของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"โพสต์นี้ต้องการแสดงให้เห็นการซ้อนทับกันของบุคคล หน่วยงานรัฐตามกฏหมายอย่าง
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่เสนอแนวนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
#สปสช หน่วยงานที่จ่ายค่าบริการทางสาธารณสุข
และ NGOs ด้านสาธารณสุข
จะเห็นว่าสิ่งที่ยังขาดไป คือ "การเมือง" !!!
จึงอาจเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มเครือข่าย ที่เดิมใช้วิธีการล็อบบี้ฝ่ายการเมือง มาเป็นลงสนามการเมืองด้วยตนเองเพื่อพิทักษ์เครือข่ายไว้ ???
.
.
ถ้ามีใครซักคนที่เป็นประธานมูลนิธิ หรือบริหารองค์กรเอกชน(ไม่)แสวงหากำไร
และในขณะเดียวกัน
ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดทิศทางนโยบายสาธารณสุขชาติ
ในขณะเดียวกันก็วนเวียนมีอิทธิพลในบอร์ด สปสช.
ลักษณะทำนองนี้เข้าข่าย "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" หรือไม่ ?
และอาจจะต้องมีการเจาะลึกไปต่ออีกว่า อาจจะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของส่วนบุคคล แต่ มีการดำเนินการเป็นขบวนการ ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงหลายรายชื่อ ก็พบความเชื่อมโยงไปถึง "กลุ่มแพทย์(อ้าง)ชนบท" !!!
.
.
.
ในขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ประสบกับปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง
แต่.... องค์กร มูลนิธิ หน่วยงานที่ได้รับเงินจากกองทุนต่างๆ ด้านสุขภาพกลับไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งที่ผลจากการทำงานขององค์กรเหล่านี้ต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปก็ยังคงต้องมีคำถาม"