มีโทษคุก 10 ปี! สาวป่วนหีบบัตรเลือกตั้งชลบุรี

สาวด้อมส้มบุกป่วนหีบบัตรเลือกตั้งของกลาง ที่ชลบุรี มีความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่น - 2 แสนบาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี "ทนายรณณรงค์" ชี้ยกเว้นเสียแต่ว่ามีหลักฐาน กกต.รู้เห็นเป็นใจโกงเลือกตั้งจริง
จากกรณีวานนี้ (10 ก.พ. 2569) มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ได้รวมตัวชุมนุมกันที่โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเขตที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นผู้ชนะ หลังผู้ชุมนุมพบความผิดปกติในการนับคะแนนหลายจุด
ในระหว่างนั้น มีสาววัยรุ่นคนหนึ่งได้เข้าไปภายในพื้นที่ล้อมหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นของกลาง และทำการเปิดหีบ พร้อมพูดจาวิจารณ์ กกต. โดยมีเพื่อนคอยตามถ่ายคลิป
ล่าสุดวันนี้ (11 ก.พ. 2569) ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ โพสต์ผ่านเพจ “ทนายคู่ใจ” ระบุว่า ... การเปิดหีบไม่ใช่การทำลาย แต่คือการ "พิทักษ์" เจตนารมณ์ของชาติ
ส่วนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งผิดกฎหมายหรือไม่?
คำตอบคือ ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับ หีบบัตรเลือกตั้งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเลือกตั้ง การที่บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปเปิดหีบ หรือกระทำการใด ๆ กับหีบบัตรในพื้นที่หวงห้าม มีความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (โทษ 10 ปี)
ยกเว้นน้องจะมีหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงโดยมีคนในคณะกรรมการการเลือกตั้งรู้เห็นเป็นใจ
ทั้งนี้ความผิดดังกล่าว ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
มาตรา 104 ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อการออกเสียงลงคะแนน หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ หรือทําให้ไร้ประโยชน์ หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ได้จัดทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
(อ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ฉบับเต็ม)