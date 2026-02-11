ย้อนบทความทหารรัสเซีย เทียบสถานการณ์การเมืองไทย เมื่อ "นับคะแนนใหม่" อาจเป็นเพียงฉากหน้า

จับตาพิรุธนับคะแนนใหม่! เพจดังแฉขบวนการปั่นเฟกนิวส์หวังผลการเมือง ตั้งข้อสังเกตสถานการณ์ในไทยเริ่มเดินตามรอย 'ทฤษฎีปฏิวัติสี' ของรัสเซีย เผยสูตรสำเร็จตะวันตกใช้ NGO-โซเชียล-สื่อเสรี ปลุกปั่นความเชื่อว่ารัฐโกง หวังดึงคนลงถนนขโมยชัยชนะ เตือนสังคมอย่าตกเป็นเครื่องมือการแทรกแซงจากต่างชาติ
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. เฟซบุ๊ก "ต.ตุลยากร" ออกมาโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์การประท้วงให้นับคะแนนใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยกำลังดำเนินไปตาม "ขั้นตอน" ที่บทความรัสเซียเคยเตือนไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการเริ่มใช้เฟกนิวส์ การปั่นกระแสโกง และการรอตัวละครอย่างผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรระหว่างประเทศมาสมทบ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"จากกรณีมีการประท้วงให้นับคะแนนใหม่ เริ่มจาก ปทุมธานี เขต 7 ซึ่งในระหว่างนับใหม่ ปรากฎว่า มีคนเอาภาพตัดต่อคนละหน่วยเลือกตั้งไปปั่นในโซเชียลว่าคะแนนพลิก แต่สรุปผลนับใหม่ไม่ต่างจากเดิม [1]
.
ต่อด้วย ขอนแก่น เขต 11 ในเว็บไซต์ เผยคะแนน “อย่างไม่เป็นทางการ” คะแนนผู้ชนะ เกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ ก่อนที่กกต.จะมีการปรับ [2] ล่าสุดเพจของเจ้าพ่อสื่อที่ปั่นเรื่องนี้ก็ลบโพสไปแล้ว
.
ที่ขอนแก่น เอามาปั่นกันใหญ่ แต่ที่เชียงใหม่เขต 2 คะแนนผู้ชนะ(ส้ม) ก็เกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ แต่ไม่มีใครปั่น
.
ตอนนี้ก็มีปัญหาที่ชลบุรี เขต 1 และ มหาสารคาม เขต 1
.
จาก 2 เขตที่มีปัญหา แต่ตอนนี้เริ่มปั่นเรื่องโกงเลือกตั้งกันในโซเชียลแล้ว
.
ทำให้นึกถึงบทความของนายทหารรัสเซียที่เขียนถึงการแทรกแซงการเมืองภายในของรัสเซียโดยชาติตะวันตก (ข้อความต่อไปนี้คือการแปลและสรุปบางส่วนจากบทความดังกล่าว) [3]
.
มีการสังเกตรูปแบบที่ซ้ำกันของ "การปฏิวัติสี" ในชาติยุโรป พบว่า "ฉากทัศน์ของมันเกือบจะเหมือนกันทุกประการ
.
มีสำนักงานพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นภายในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ทำหน้าที่จัดฉากและจัดการ "การปฏิวัติประชาธิปไตย" ในประเทศใดก็ตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ เลือก
.
ในช่วงใกล้การเลือกตั้งสภาดูมาและการเลือกตั้งประธานาธิบดี กิจกรรมจาก NGO และองค์กรไม่แสวงหากำไรจะมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อกดดันความคิดเห็นสาธารณะและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจจะมีการเปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะคอยตะโกนร้อง "หมาป่ามาแล้ว" เกี่ยวกับการทุจริตการลงคะแนน
.
ผู้เชี่ยวชาญโพลสำรวจหลังเลือกตั้งจะต้องออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการโกงผลการเลือกตั้ง
.
"ผู้สังเกตการณ์อิสระ" ระหว่างประเทศมักจะเข้ามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมทั้งหมดนี้ และทำหน้าที่ประเมินจากภายนอกอย่าง "เป็นกลาง" ว่าการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างชอบธรรมเพียงใด โดยการประเมินนี้มักจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ NGO จัดหาให้
.
และนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริง จุดประสงค์คือการทำให้ประชาชนสรุปว่าเจ้าหน้าที่รัฐกำลังหลอกลวงพวกเขา และดึงพวกเขาออกมาบนท้องถนนเพื่อประท้วง
.
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้กันทั่วไปในการจัดระเบียบการประท้วงเหล่านี้ เป็นไปได้ว่าจะมีการจัดชุมนุมขึ้นด้วยสโลแกนอย่าง "พวกเขาขโมยชัยชนะของเรา"
.
โดยมีสื่อเสรีนิยมตะวันตกพร้อมรายงานอยู่ในที่เกิดเหตุ
.
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าในระหว่างการชุมนุมและการเดินขบวนเหล่านี้ อาจเกิดการยั่วยุขึ้นโดยบุคคลที่ผ่านการฝึกมาแล้วซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียที่แท้จริงในการประท้วงเหล่านี้แต่อย่างใด
.
ใครอยากอ่านบทความเต็มๆ ก็ตามอ้างอิงหมายเลข [3] นะครับ
.
กลับมาที่ไทย เริ่มจากเฟกนิวส์ที่ปทุมเขต 7 ต่อด้วย ปั่นขอนแก่นเขต 11 และตอนนี้ที่ชลบุรี เขต 1 ซึ่งน่าสังเกตุ ดูจากภาพข่าวที่ชลบุรี จะสังเกตุเห็นป้าย “นับใหม่” กระดาษมันวับสวยงามหลายป้ายมาก แล้วตอนนี้อินฟลูและสื่อส้มก็เริ่มปั่นเรื่องโกงกันแล้ว
.
เหลือตัวละครอย่าง ผู้เชี่ยวชาญโพล และ ผู้สังเกตการณ์อิสระระหว่างประเทศ จะออกโรง
.
ครับ ก็มาดูกันครับว่าประเทศไทย จะเดินตามสเต็ปเหมือนที่บทความของรัสเซียว่าไว้เกี่ยวกับการแทรกแซงจากต่างชาติ หรือไม่ครับ มาดูกัน"